El Virgili Cádiz aparca la Copa y se vuelve a centrar en la Liga

Después de unos días cargados de emociones, el CD Virgili Cádiz quiere bajar pulsaciones y centrarse de lleno en la liga regular. Tras vivir la cara amarga de la derrota frente al Xerez Toyota Nimauto y el subidón de la victoria copera ante la SDU África Ceutí, sumado al emparejamiento con el Barça en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, el equipo gaditano se prepara para poner los cinco sentidos en el próximo compromiso liguero. El objetivo, claro: reencontrarse con la victoria y seguir firmes en la zona alta de la clasificación.

El conjunto amarillo recibirá al Melilla Ciudad del Deporte Nueva Era este sábado a las 17:00 horas en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Será una oportunidad para medir fuerzas con un rival exigente y para demostrar que el grupo sigue creciendo jornada tras jornada.

La última semana ha sido un torbellino para el vestuario. En liga, el tropiezo ante el Xerez Toyota Nimauto dejó sensaciones agridulces, pero en la Copa del Rey el equipo mostró su mejor versión con un 6-2 frente a la SDU África Ceutí, resultado que le dio el pase a la siguiente ronda y el premio de medirse al Barça. Un sorteo que ha levantado la ilusión en la plantilla y en la afición, aunque el cuerpo técnico insiste en centrarse solo en el presente: toca pensar en la liga.

El entrenador, Juan Carlos Gálvez, tiene claro el enfoque: "Va a ser un rival complicado. Aquí todos los rivales van a ser difíciles. Venimos de un empate en casa y una derrota fuera de casa y son importantes esos tres puntos para seguir en la zona alta".

Sobre la evolución del equipo, Gálvez subrayó que "cada día el equipo va a más y da un pasito". Y cerró con un mensaje de ambición para la afición: "Esperemos conseguir los 3 puntos y que sea una semana gloriosa".