Virgili-Barcelona: homenaje a Juanjo Catela y un carnavalero de 'speaker'

El Virgili Cádiz-Barcelona, de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, será una fiesta a todos los niveles y de esa forma lo ha preparado todo el club 'panadero'.
Momentos antes del inicio del encuentro, el CD Virgili Cádiz entregará el Panaderín de Honor a Juan José Camacho Pérez 'Juanjo Catela'. El jugador del Barça, que no podrá participar en el partido al encontrarse en la fase final de recuperación de una grave lesión, viajará a Cádiz para presenciar el choque de su actual equipo frente al que fue su club. El reconocimiento a este gaditano servirá como homenaje a su trayectoria y a su vínculo con el Virgili.
La fiesta continuará en el descanso, con varias acciones organizadas junto a los patrocinadores del club. Se repartirán camisetas entre los aficionados y se han preparado diferentes actividades para que la grada sea también protagonista.
Eléctrica de Cádiz impulsará un concurso de tiros al larguero, en el que los participantes pondrán a prueba su puntería. Por su parte, Carlos Requena - Consultor Financiero animará la grada con lanzamientos de camisetas conmemorativas del partido hacia los distintos sectores del pabellón.
Y como maestro de ceremonias, actuando como speaker, estará el carnavalero Carlitos Pérez, que se encargará de calentar el ambiente y guiar a la grada en los momentos clave del encuentro junto a la mascota del equipo gaditano, Panaderín.
El ambiente previo también tendrá un fuerte componente emocional. Antes de que el balón empiece a rodar, las gradas del Ciudad de Cádiz se teñirán de amarillo con un gran mosaico preparado por el club gracias al patrocinio de Electrobombas Novaqua Bahía.
