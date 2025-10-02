La VIII Marcha-Carrera por el Autismo ya tiene fecha en Medina

La VIII Marcha-Carrera por el Autismo, apto para todos los ritmos, es una prueba que con los años ya está consolidada en el mes de octubre dentro del calendario deportivo y social de Medina Sidonia. En esta ocasión se llevará a cabo el domingo 26 de octubre, a las 11:00 horas, desde el Complejo Polideportivo del Prado de la Feria y se ha marcado como objetivo volver a batir récord histórico en el número de inscripciones, según han hecho público los organizadores de la prueba, que corresponde a la Asociación 'Conecta con el Autismo' y el Club Atletismo 'Estutienda', que cuentan con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Medina Sidonia, Gesconchip y diversos patrocinadores o casas comerciales.

José Antonio Estudillo, coordinador de la carrera-marcha, ha informado que en la pasada edición participaron 1.400 marchadores y corredores de ambos sexos, que disputarán las pruebas (solo en la modalidad de carreras) en el circuito diseñado para ello. Este evento, que incluye una carrera de Cross y una marcha a pie, recorrerá una distancia de 6,2 kilómetros por carretera, asfalto, tierra y albero donde están los espacios naturales, campos y caminos rurales.

Esta marcha-carrera tiene como objetivo visibilizar el autismo como un trastorno del neurodesarrollo que afecta las áreas de interacción social, habilidades de comunicación y funciones ejecutivas y cognitivas. La iniciativa busca crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan las personas con este trastorno en aspectos como el aprendizaje, el juego, la comunicación y la conducta.

Indicar que desde el pasado 23 de septiembre se encuentra abierto el plazo de inscripción a través de la plataforma Gesconchip. Los organizadores ya han presentado la camiseta oficial conmemorativa de la prueba, que estará disponible también para los niños en las tallas de 2, 4, 8 y 12 años, serigrafiada en esta ocasión con el lema 'Tú lucha es mi lucha'.

Antes del inicio de la prueba se dará lectura a un manifiesto de apoyo a las personas y familias afectadas por este trastorno neurobiológico. Según los organizadores, el evento es considerado el mayor de carácter solidario en la provincia de Cádiz, con la intervención el año pasado de 1.400 personas en total, incluyendo organización y participantes.

El concejal de Deportes, José María Bancalero, junto a José Antonio Estudillo Guerrero, presidente de la asociación 'Conecta con el Autismo', y otros componentes de la asociación, presentaron el pasado 23 de septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento asidonense el cartel anunciador de la edición de la Marcha-Carrera por el Autismo del presente año. Una cita en la que también habrá carreras para los más pequeños con nuevas modalidades en un ambiente familiar. Desde el Ayuntamiento agradecen a Conecta con el Autismo "su implicación en la visibilización y concienciación, haciendo que nuestro pueblo se tiña de azul, y además fomentando el deporte y la participación".