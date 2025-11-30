Victoria de prestigio del Virgili Cádiz

Alegría de los 'panaderos' en la celebración de uno de los goles.

El CD Virgili Cádiz firmó una sólida victoria en la jornada 12 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala ante el CD Bujalance FS Beconet, en un encuentro marcado por la intensidad desde el primer minuto y por la efectividad del conjunto gaditano en las transiciones.

El inicio fue eléctrico. Apenas transcurrido el primer minuto, Jesulito adelantó al Virgili aprovechando un rechace en la línea de gol. En la jugada siguiente, Carlitos evitó el empate despejando bajo palos un remate visitante. El conjunto de Juan Carlos Gálvez siguió presionando y, en el minuto 3, Óscar Lojo amplió la ventaja al anticiparse en una contra que culminó con precisión.

El CD Bujalance reaccionó con un disparo cruzado de Dani Pineda que acortó distancias en el minuto 6, aunque el Virgili mantuvo el control. Hilario se mostró seguro bajo palos ante las llegadas de Eric y Álex Bernal, y el equipo gaditano volvió a golpear en el minuto 14 con una rápida transición culminada por Andresito tras recoger un balón repelido por el palo rival.

A partir de ahí, ambos técnicos apostaron por el portero-jugador. Gálvez colocó a Carlitos en esa función y Lolo Vinos respondió con Samu Cuevas para los cordobeses. La estrategia del Virgili resultó más eficaz: en el minuto 17, Óscar Lojo firmó el 4-1 tras recuperar la posesión con el juego de cinco.

En la segunda mitad, con cambios en ambas porterías -Joni por Hilario en el Virgili y Cristian Ramos por José Manuel en el Bujalance-, los gaditanos siguieron ampliando diferencias. Jesulito aprovechó un nuevo robo en ataque para marcar el 5-1 en el minuto 23. Pese al tanto de Jesús Rodríguez para los visitantes con portero-jugador en el 27, la respuesta fue inmediata: Poti, desde su propio campo, logró el 6-2 en el minuto 30 tras una recuperación.

En el tramo final, el Virgili continuó con Wallace como portero-jugador y Cristian Ramos evitó una diferencia mayor con varias intervenciones ante Castilla, Raúl Álvarez y Jesulito. Eric marcó el 6-3 definitivo en el minuto 39 para el conjunto visitante.

El CD Virgili Cádiz llegaba cuarto en la clasificación, frente a un Bujalance que ocupaba la tercera posición y marcaba la referencia directa en la lucha por los puestos altos. Era un duelo de carácter, de esos que definen dinámicas, y el equipo gaditano respondió con autoridad. En una cita que exigía dar un paso al frente, el Virgili lo dio: ganó, convenció y reafirmó sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.

FICHA TÉCNICA

CD Virgili Cádiz (6): Hilario, Wallace, Jesulito, Carlitos y Óscar Lojo -cinco inicial-; Joni, Poti, Pancho, Castilla, Raúl Álvarez y Andresito.

CD Bujalance FS Beconet (3): José Manuel, Sergio García, Jesús Rodríguez, Solano y Rafalillo -cinco inicial-; Cristian Ramos, Álex Bernal, Alberto Cardador, Alrovi, David Cardador, Eric, Rafa Mancha, Samu y Dani.

Goles: 1-0 Jesulito (1'). 2-0 Óscar Lojo (3'). 2-1 Dani Pineda (6'). 3-1 Andresito (14'). 4-1 Óscar Lojo (17'). 5-1 Jesulito (23'). 5-2 Jesús Rodríguez (27'). 6-2 Poti (30'). 6-3 Eric (39').

Árbitros: Álvaro Cubero y José Pablo Venegas; e Ignacio Pineda (cronometrador). Amonestaron a los jugadores visitantes Jesús Rodríguez y David Cardador.

Incidencias: Partido jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz ante 550 espectadores. Antes del inicio del partido los jugadores del CD Virgili Cádiz portaron camisetas en apoyo a su compañero Abraham Cintado, lesionado de gravedad, saliendo a la pista con jugadores de los equipos benjamín del CD Lagunense Cádiz y CD La Salle Puerto Real.