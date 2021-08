Fantástico arranque de la 50ª Semana Náutica de El Puerto

Puntual a su cita, este lunes 16 de agosto ha dado comienzo en la Bahía de Cádiz la 50ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María con las primeras pruebas para las clases Optimist, ILCA y 420. El viento sopló a gusto de todos, permitiendo a la organización completar las tres pruebas previstas y a la flota disfrutar de una jornada regatera y luminosa en los recorridos frente a la playa de Valdelagrana con el puente de la Pepa de testigo.

Pasaban exactamente seis minutos de las 13:30 horas cuando el comité de regatas dirigido por Rafael Serrano daba la primera salida a las tripulaciones de 420, a quienes seguían por este orden las flotas ILCA, Optimist Sub 16 y Optimist Sub 13 y Sub 11. El viento mantenido entre 10 y 12 nudos de intensidad sin apenas oleaje, permitió pruebas limpias sin mayores incidencias que algún fuera de línea fruto de la impaciencia de los jóvenes patrones en liza por uno de sus títulos preferidos del año.

En la clase Optimist Sub 16, el primer liderato es para la joven María Castillo del CDN Punta Umbría, que mejoró un tercero con dos victorias consecutivas para darle la vuelta al marcador y ponerse delante del primer ganador de la semana, el malagueño Roberto Aguilar. Al regatista del CNM Benalmádena se le torcían las cosas después de ese primer tanto, pero salva los muebles para colocarse segundo con seis puntos más que la onubense, seguido con tres más por el regatista del CN Puerto Sherry, Ignacio Fernández, tercero.

En la categoría Sub 13, dos puntos le dan el primer top a Sergio Mancera del CDN Punta Umbría, ganador de una prueba con un segundo y un cuarto en las otras dos, seguido de los regatistas del CN Puerto Sherry Nicolás Flethes con otro tanto en su haber, y Carlos Carrasco, segundo y tercero, respectivamente, con dos y cuatro puntos de distancia con el líder provisional.

Entre los más pequeños, categoría Sub 11, sorprende el primer masculino, el portugués Vicente Costa, que se sitúa cuarto absoluto a solo un punto de Carrasco, mientras entre las niñas destacan dos; la joven Elena Delgado del CN Sevilla por situarse primera en su categoría, y la regatista del CN El Trocadero, Lía Garrote, que daba la sorpresa del día al imponerse en su flota en la tercera prueba.

Ninguna opción han dado Susana Ridao y Elena Sofía Camacho en 420, clase en la que la pareja del CN Puerto Sherry gana las tres pruebas y se posiciona líder provisional, con cuatro y siete puntos de renta sobre las tripulaciones del mismo club formadas por Claudia Pavón y Carmen Rodríguez (2,2,3) y las Sub 17 Patricia Bañez y Paloma Flethes (4,4,2), segundas y terceras, respectivamente. Las chicas mandan y relegan al cuarto puesto a la primera tripulación masculina, compuesta por Josete Ruiz y Vicente Hernández del RCN de El Puerto de Santa María.

Entre los ILCA 4 destaca el equipo del Club Polideportivo Cádiz (antes CN Elcano), entre los que se desmarca Santiago Grosso, primero tras ganar dos pruebas y anotar un segundo en la otra, resultados que le dejan en muy buena posición de cara a la segunda jornada, con ocho y nueve puntos menos que su compañera de club Sol López y el regatista del CN Sevilla Eduardo Orihuela, segunda y tercero separados por un solo punto.

Máxima igualdad asimismo a las puertas de este primer podio, con Luis Castañeda y Marta Franco, también del club gaditano, empatados en el cuarto y quinto puesto, respectivamente. Ninguno de ellos era el protagonista del otro tanto del día, que se fue a manos del regatista del CN Sevilla, Enrique Muñoz, a quien un fuera de línea en la tercera prueba le sitúa octavo a la espera del descarte que llegará con la cuarta prueba.

Y la igualdad es la nota dominante también en la clase ILCA 6, con una primera jornada que deja en cabeza a tres regatistas metidos en tres puntos y cada uno de ellos con un tanto en su marcador. El primer puesto es para Miguel Muñoz, del CN Sevilla, 3º, 1º y 2º, seguido con dos y tres puntos más por el regatista del CDN Punta Umbría, Nacho Barroso (4,3,1) y el deportista del CR Madrid Alfonso Moreno que sumó un segundo y un sexto a su victoria inicial. Interesante será ver como se resuelve la igualdad entre los tres, con el permiso de otro buen puñado de aspirantes entre los que destaca Pablo Mariño del CN El Trocadero, cuarto.

Después de tres pruebas y con los primeros lideratos ya encima de la mesa, el martes 17 de agosto se celebra la segunda jornada previa a la gran final del miércoles, día en el que también navegará la clase Patín a Vela.