Vela: máxima igualdad en el arranque del X Trofeo de la Hispanidad de Optimist en la Bahía de Cádiz

La décima edición del Trofeo de la Hispanidad de Optimist comenzó el viernes 10 de octubre en aguas de la Bahía de Cádiz, en una primera jornada marcada por la espera a que entrara el viento y por la igualdad en la cabeza de todas las categorías. Estaba previsto comenzar a las 11:00 horas, pero la ausencia de viento obligó a retrasar la salida hasta las 14:30. Una vez en el agua, la flota pudo completar dos pruebas entre las 15:20 y las 18:00 horas, con vientos estables de entre 8 y 10 nudos de intensidad y una corriente determinante, especialmente en los pasos por boya.

Los Sub 16 fueron los primeros en abrir la competición, seguidos por los Sub 13, con salidas muy igualadas que no permitieron vislumbrar favoritos claros. Los primeros en abrir los marcadores fueron Jorge Benítez (Baleares) y Alba Ponce (Canarias) en Sub 16, Martín Aguilar (CNM Benalmádena) y Petra Murube (CN Sevilla) en Sub 13, y Pablo Rivas (Melilla) y Kaja Kolasinska (CNM Benalmádena) en Sub 11, ganadores de la prueba inaugural del trofeo.

En la segunda prueba, la regularidad fue decisiva. En Sub 13, Aguilar (7º) cedió el liderato y pasa al tercer puesto, mientras que el canario Pablo Medina se coloca líder provisional con dos segundos puestos, seguido de Hugo Sarmiento (CM Almería) con dos terceros. En la clasificación femenina, Petra Murube sí mantiene el liderato desde la cuarta posición absoluta, con un 4º y un 5º en su marcador. Lo mismo ocurre en Sub 11, donde Pablo Rivas (Melilla) y Kaja Kolasinska (CNM Benalmádena), serán los que defiendan el primer puesto en el segundo asalto.

En Sub 16, la victoria en la segunda prueba permite a Alba Ponce (Canarias) colocarse al frente de la general absoluta y femenina, con tres puntos de ventaja sobre Jorge Benítez (Baleares) que suma un 6º a su victoria inaugural y renta dos puntos a su compañero de territorial Oliver Iglesias (2º y 7º), tercero. El mejor andaluz en esta categoría es José de Linares (RC El Candado), quinto absoluto y tercer masculino con un 8º y un 13º. Entre las niñas, María de las Mercedes Medel (CN Sevilla) cierra la jornada en la tercera posición femenina con el objetivo puesto en las visitantes.

Con todas las opciones en juego y un amplio grupo de aspirantes en las tres categorías, la organización espera poder completar al menos tres pruebas este sábado, con la posibilidad de una cuarta para recuperar la prueba de hoy. El X Trofeo de la Hispanidad de Optimist está organizado por la Federación Andaluza de Vela, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry. La cita reúne a cerca de 200 jóvenes regatistas de toda Andalucía, Canarias, Baleares, Melilla y Portugal, consolidándose como una de las pruebas más importantes del calendario nacional de vela base.