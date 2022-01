Vela: Doscientos regatistas lucharán por el Trofeo Ciudad de El Puerto

Tras dos días de parón en aguas de la Bahía de Cádiz tras la regata de Año Nuevo, llega el turno de los jóvenes regatistas que se han dado cita en El Puerto de Santa María para dar la bienvenida al nuevo año y competir en la octava edición de la Regata Ciudad del Puerto para la clase Optimist.

La regata organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, que por quinto año consecutivo se incluye en el exclusivo calendario del Trofeo Excellence Cup, dará comienzo este domingo día 2 de enero de 2022 a partir de las 12:00 horas y se celebrará a lo largo de tres jornadas hasta el martes día 4 con la intención de completar nueve pruebas.

Este año por vez primera la regata tiene su sede en el puerto deportivo Puerto Sherry que se convierte de esta forma en colaborador principal de la regata navideña.

La 8ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist por quinto año consecutivo, reúne en la bahía gaditana en torno a 200 regatistas en los primeros días del nuevo año y llega precedida por el éxito de una convocatoria que albergará a regatistas de ocho comunidades autónomas y cuatro países, en liza por uno de los trofeos más codiciados entre los jóvenes navegantes.

La Regata Ciudad del Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, algo que para el RCN de El Puerto de Santa María supuso un sobre esfuerzo organizativo que acabó con sobresaliente.

El éxito de ese primer año como prueba Excellence es el motivo de que la Asociación Española de la clase Internacional Optimist (AECIO) repita por quinto año consecutivo en la bahía gaditana, algo que no es normal en un circuito con filosofía de ir rotando por los clubes españoles.

En este caso, el Trofeo Excellence Cup de Optimist lo componen cuatro regatas, con sede, además de en El Puerto de Santa María, en Vigo, Torrevieja y Palamós. La de El Puerto de Santa María será la segunda tras la celebrada en la ciudad gallega y participarán ella en torno a 200 regatistas procedentes de ocho comunidades autónomas (Andalucía-Cantabria-País Vasco-Canarias-Murcia-Comunidad Valenciana-Galicia-Cataluña) y cuatro países representados (España-Portugal-Suecia-Alemania).

El Trofeo Excellence Cup será para el ganador o ganadora absoluto, mientras la Regata Ciudad del Puerto reconocerá a los ganadores de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 en versiones masculina y féminas.

La 8ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist es una regata organizada por el RCN de El Puerto de Santa María en colaboración con el CN Puerto Sherry, junto al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV), la Federación Andaluza de Vela (FAV), las firmas ALDI y FRUSUR, y los diarios La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz.

Las 12:00 horas del domingo día 2 de enero de 2022 es la cita en el área de regatas para comenzar con las pruebas clasificatorias, con una jornada que se prevé soleada y ventosa en aguas gaditanas.