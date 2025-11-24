Vela: David Blanco y Aroa Rubio, vencedores absolutos de la Liga Driveris 2025 de Snipe

David Blanco y Aroa Rubio se proclamaron el pasado sábado 22 de noviembre campeones absolutos de la Liga Driveris 2025 de la Flota de Snipe de Cádiz tras la disputa de la décima y última jornada, celebrada bajo unas excelentes condiciones de viento y mar en la Bahía. La tripulación del “Aivlis”, con pabellón del Real Club Náutico de Cádiz, vio así premiada su regularidad a lo largo de la competición en la que han participado hasta 45 equipos distintos este año en representación del Náutico de Cádiz, la Comisión Naval de Regatas, la Universidad de Cádiz y el Club Náutico de Puerto Sherry, contando también con participaciones de las flotas de Huelva, Málaga y Motril, entre otras.

Segundos en la general y en la División Oro finalizaron Alfonso Díaz-Canel y Gonzalo Cano, a bordo del “Nalia by Rockwool”. “Ha sido de nuevo una experiencia magnífica poder compartir regatas con tanta gente, tripulaciones muy diversas, con veteranía y juventud, a la que quiero animar para que se apunten a navegar en nuestra flota”, expresaba un satisfecho Gonzalo Cano haciendo un llamamiento a incorporar nuevos valores al mundo de la competición a vela.

Juan Castañeda y Pablo Alcina, a bordo de su snipe “Los Pecos” lograron escalar hasta la tercera posición en la general tras completar la jornada del sábado con un primero y un tercero en las dos mangas disputadas con brisa del Nordeste de entre 8 y 12 nudos de intensidad.

En esta última jornada brillo la tripulación del Club Náutico de Puerto Sherry, Ricardo “Petete Rubio” y José María Garrido. Petete Rubio fue campeón de España de Snipe en 1995, con la flota del Real Club Marítimo de Santander. El sábado, después de meses sin competir, el veterano regatista y su proel dieron una gran lección a toda la flota, con salidas impecables y navegación impecable que le llevaron a destacar con dos segundos puestos.

En la División Plata, los dos primeros puestos del sábado auparon a los hermanos Ramón y Mariano Fiol a la victoria final en la Liga, clasificación en la que han competido 8 tripulaciones. Segundos en la general han sido Miguel Ángel Cervantes y Miguel Ángel Cervantes jr, padre e hijo. Cierra el podio de esta División el snipe “Miguelón”, con Jesús de Sobrino y Rocco Bartolomeo.

La Flota de Snipe despide la temporada 2025 hasta el próximo mes de enero, aunque el 20 de diciembre se celebrará la tradicional Regata del Jamón, no puntuable para la Liga, que servirá de escenario para la entrega de trofeos. Para el año que viene, y una vez confirmada la renovación del patrocinio de Driveris, la flota gaditana que capitanea Miguel Ramos prepara cambios en el calendario, salidas a competir en pruebas del circuito andaluz y nuevas incorporaciones de tripulantes.

La Liga Driveris, organizada por el Real Club Náutico de Cádiz con el apoyo de la Federación Andaluza de Vela, cuenta también con la colaboración de Sonido 5.