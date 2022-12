Vela: la Bahía de Cádiz despide y recibe el año con dos citas de máximo nivel

La Bahía de Cádiz se prepara ya para celebrar el cambio de año a lo grande, acogiendo en sus aguas dos pruebas de máximo nivel que vendrán a poner el foco de atención en aguas gaditanas, donde se darán cita más de 400 regatistas de ocho comunidades autónomas y una decena de países. La regata de Año Nuevo cumple ya diecinueve años para despedir el 2022 y cederá testigo a la regata Ciudad del Puerto en los primeros días del 2023 para celebrar su noveno aniversario.

Tras varios días de entrenamiento y una jornada previa reservada a mediciones y papeleo, el miércoles día 28 de diciembre de 2022 será el día que arranque la diecinueve edición de la Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe con la realización de las primeras pruebas clasificatorias. La Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) son los organizadores de esta regata con la que la bahía gaditana despide el año a pleno rendimiento entre los días 28 y 30 de diciembre, ambos incluidos. Después, con el cambio de año, comenzarán los preparativos de la 9ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, que organiza el CN Puerto Sherry entre los días 2 y 4 de enero de 2023.

La 19ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe por decimocuarto año consecutivo, se abre a cinco grandes clases y más de una decena de categorías, muchas de ellas olímpicas, y volverá a contar con algunos de los mejores especialistas en liza por los títulos absolutos, y también las copas autonómicas en todas las clases a excepción de los 420 que lucharán por el campeonato de Andalucía. Los españoles son mayoría en la relación de participantes, donde también se inscriben italianos, checos, alemanes y finlandeses, distribuidos en las clases de Windsurf Raceboard, Techno (Sub 17 y Sub 15) e iQFoil (Juvenil, Sub 17, Masculino y Femenino); las clases ILCA 6, ILCA 7 e ILCA 4 y la disciplina doble 420.

Las modalidad olímpica del Windsurf, clase iQFoil, volverá a ser uno de los atractivos de la regata navideña dada su espectacularidad y el nivel de sus participantes, entre los que no faltará la número uno del mundo, la andaluza representante del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid.

Tampoco echaremos de menos a algunos de los campeones del año que ahora despedimos, como el campeón de Europa de ILCA 6, Alfredo Gómez del CN Sevilla, el vigente campeón de la Copa de España de Raceboard, el windsurfista del CNM Benalmádena, Álvaro Rivera; el subcampeón del Mundo de la misma clase, Jaime Andrés (CV Valdelagrana); los campeones de España de Techno Sub 17, los regatistas del CN Sevilla, Gonzalo Díaz y Blanca Cueto, regatistas que al igual que el subcampeón del mundo y campeón de España Sub 17, Arturo Arauz del CN Puerto Sherry, protagonizan el cambio de clase y navegan ya con el Foil en las categorías juveniles, donde tampoco faltará el ganador de la Copa del Mundo Sub 17 en los iQFOil Games de Cádiz, Antonio Medina representante del RC El Candado de Málaga.

Para su organización y desarrollo, la Federación Andaluza de Vela cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía y Puerto Sherry, y pone en marcha una compleja maquinaria que emplea a más de una treintena de personas entre comités de mar y tierra, marinería y seguridad.

Por su parte la 9ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist por sexto año consecutivo, reunirá en la bahía gaditana a más de 200 regatistas en los primeros días del nuevo año. La prueba se celebrará entre los días 2 y 4 de enero de 2023 y llega precedida por el éxito de la convocatoria, albergando a regatistas de ocho comunidades autónomas y cinco países, en liza por uno de los trofeos más codiciados entre la cantera.

La Regata Ciudad del Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, lugar al que no ha dejado de pertenecer dado el éxito en su organización. El CN Puerto Sherry afronta su primera vez como organizador en solitario, después de hacerlo al-alimón en la anterior edición con el RCN de El Puerto de Santa María, club que venía organizando esta regata desde sus inicios.

En esta edición, el Trofeo Excellence Cup de Optimist lo componen cinco regatas de las cuales ya se han celebrado dos, una en Vigo a finales de octubre y la segunda en Palma de Mallorca en este mismo mes de diciembre. La de El Puerto de Santa María será la tercera y después se celebrarán dos más en Torrevieja y Palamós a finales de enero y en febrero, respectivamente.

Los más de 200 regatistas que recibirán el nuevo año en aguas gaditanas proceden de ocho comunidades autónomas (Andalucía-Cantabria-País Vasco-Canarias-Murcia-Comunidad Valenciana-Galicia-Cataluña) y cinco países (España-Portugal-Suiza-Finlandia-Croacia). Todos ellos competirán por el Trofeo Excellence Cup que será para el ganador o ganadora absoluto, mientras la Regata Ciudad del Puerto reconocerá a los vencedores de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 masculino y féminas.

La 9ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist es una regata organizada por el CN Puerto Sherry en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).