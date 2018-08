La última jugada de 'Manu' Ginobili

"Saber relegar el lucimiento personal para que tu equipo gane". Ésa fue una de las máximas de Emanuel Ginóbili en sus 23 años de profesional. Así conquistó cuatro anillos de campeón de la NBA. Así ganó una medalla de oro y otra de bronce en los Juegos Olímpicos. Así pudo mantenerse 16 años en la liga de baloncesto más importante del mundo, siendo una de las piezas fundamentales de los San Antonio Spurs.

Así fue desde que en Bahía Blanca, su ciudad natal en el sur de la provincia de Buenos Aires, a unos 600 kilómetros de la capital argentina, el entrenador Óscar Huevo Sánchez lo descubrió cuando aún era un adolescente que apenas se destacaba por su altura en una familia apasionada por el deporte.

Por eso, el mundo de la canasta se rindió a sus pies cuando anunció su retirada a los 41 años. "Felicitaciones por una carrera magnífica, hermano. Fue un placer jugar contra ti estos años en la temporada regular, en las finales, en la selección. No importa el escenario, siempre fue un placer", escribió LeBron James. Otra leyenda como Kobe Bryant también tuvo palabras hacia Manudona: "Eres un verdadero campeón, amigo mío, y uno de los mejores jugadores a los que me he enfrentado".

La carrera profesional de Manu comenzó el 29 de septiembre de 1995 en la Liga Nacional argentina en Andino, un equipo de la ciudad de La Rioja, a unos 1.700 kilómetros al norte de Bahía Blanca.

Raquel, su madre, le reprochó aquella decisión de viajar tan lejos y tan joven (tenía 18 años). De hecho, pretendía que fuera contador, como no lo habían hecho sus hermanos mayores, Leandro y Sebastián, también jugadores de baloncesto. "Y fue contador, pero de puntos", recordó Huevo Sánchez entre risas.

La trayectoria de Ginóbili siguió, para bienestar de su madre, en Estudiantes de Bahía Blanca, pero sólo hasta que en 1998 pasó al Reggio Calabria de Italia (1998-00). Un año después de llegar a Europa fue elegido en la segunda ronda del draft de la NBA por San Antonio Spurs en el puesto 57. Ginóbili, sin embargo, decidió seguir en Italia y se incorporó al Kinder de Bolonia. Allí se consagró como uno de los mejores jugadores de Europa al levantar cuatro trofeos, uno de ellos el de la Euroliga 2001. Después de eso, entonces sí, decidió tomar la oportunidad de jugar en Estados Unidos.

Pero antes llevó a la selección argentina al que hasta ese momento era su segundo mejor logro en la historia del deporte: después del título de campeón en el Mundial de 1950 jugado en Buenos Aires, fue subcampeón mundial en Indianápolis 2002 tras perder una polémica final frente a Yugoslavia. Ginóbili no jugó el choque por una lesión en el tobillo.

En ese certamen, Argentina había propinado su primera derrota al llamado Dream Team. Ahí coincidió con jugadores como Pepe Sánchez, Luis Scola, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto, que hicieron carrera también en la NBA y con losd que Ginóbili consiguió el mayor éxito de la selección albiceleste, el oro olímpico en Atenas 2004, y un bronce cuatro años después en Pekín.

El 29 de octubre de 2002 debutó en San Antonio frente a Los Ángeles Lakers: anotó siete puntos y tuvo a su cargo con éxito la marca de la estrella rival, Kobe Bryant.

En la primera temporada se transformó rápidamente en una de las opciones del entrenador Gregg Popovich y, todavía más, consiguió su primer anillo de campeón. Nunca antes un argentino había logrado ese título.

Ginóbili y el número 20 se transformaron en un sinónimo de los Spurs en los siguientes 15 años, tiempo en el que levantó otros tres títulos junto a otras glorias texanas como David Robbinson, Tony Parker y Tim Duncan.

"Le dediqué mi vida entera al baloncesto pero todo tiene una fecha de vencimiento. Que no es a los 65 años, como un contador o un trabajador cualquiera. Mi fecha será, como máximo, a los 40", dijo años antes de su retiro.