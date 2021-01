El triunfo final se va a Valencia

El valenciano Carlos Espí se ha proclamado campeón absoluto del Trofeo Excellence Cup de Optimist que el lunes 4 de enero ha finalizado en aguas de la Bahía de Cádiz con la celebración de una última prueba. El regatista del Real Club Náutico de Valencia recoge el testigo del andaluz Arturo Arauz, campeón del 2020, y comparte honores con la campeona femenina absoluta, la andaluza Patricia Báñez, y con el portugués Vicente Costa, la murciana Inés Rodado y los también andaluces Leo Zabell y Begoña Cañizares, ganadores de la 7ª Regata Ciudad del Puerto en sus diferentes categorías.

A Espí le ha bastado un décimo que descarta para vencer con dos y tres puntos de renta sobre el deportista del CN El Masnou, Daniel García, y el regatista del CNM Benalmádena, Roberto Aguilar, segundo y primero en la prueba de la despedida y ocupantes por este orden del segundo y tercer cajón de podio. El valenciano salía el lunes empatado a puntos con la regatista del RCMT Punta Umbría, Patricia Báñez, pero con la seguridad de tener el descarte de su lado, cosa con la que no podía contar la onubense, quien necesitada de un buen resultado no ha tenido la fortuna de su lado y con un once en la prueba, se apea del podio del que se queda a dos puntos como cuarta absoluta y campeona femenina. Junto a ella, María Castillo de su mismo club, y Silvia Ruiz del CN Mar Menor, firman el subcampeonato y tercer puesto femenino desde la séptima y décimo quinta plaza absoluta, respectivamente.

En el resto de categorías, en Sub 13, podio masculino cien por cien en manos de regatistas del equipo del CNM Benalmádena que entrena Álvaro Martínez Iribarne, con victoria de Leo Zabell, seguido de Carlete Gomez y Felipe Pachón. Entre las niñas gana Begoña Cañizares, del RCMT Punta Umbría, seguida de su compañera de club Mar Infante y la joven Julia Sabido del club vecino CDN Punta Umbría que tiene como entrenador a Paco Villalba elegido recientemente mejor técnico del año.

Entre los más jóvenes que también destaca la regata portuense para formar su palmarés -categoría Sub 11- el campeón masculino es el portugués Vicente Costa, y junto a él en el podio se sitúan por este orden Miguel Pineda, del RCN de El Puerto de Santa María, y el también luso Alfonso Vital.

Entre las niñas de menos de 11 años vence Inés Rodado del CN Mar Menor, seguida de María Antonia Peñalver del mismo club, y completa el podio Elena Delgado del CN Sevilla.

La última jornada empezó tarde a la espera del viento y finalmente sólo se podía completar una prueba antes del tiempo límite establecido por el reglamento. Acostumbrada a no defraudar, la Bahía de Cádiz permitió una bonita regata en la que los jóvenes patrones se veían obligados a tirar de táctica y olfato en la búsqueda de objetivos.

Tras la prueba tenía lugar la entrega de trofeos, en un acto que se celebró en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María y contó con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, junto al alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y la concejal de Deporte del consistorio portuense, Lola Campos.

La 7ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist que hoy ha finalizado en aguas de la Bahía de Cádiz, ha contado con la organización del RCN de El Puerto de Santa María cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, AECIO, la RFEV, la Federación Andaluza de Vela, junto al Restaurante La Venencia, Kyocera, Coanda, Coca-Cola, Aldi, Frusur, Viento Creativo, 541Top, Nautisurf, Diario de Cádiz, la Voz de Cádiz, Puerto Sherry, el CN El Trocadero y el CN Elcano.