Triunfo claro de un Virgili que sabe nadar y guardar la ropa (7-2)

La felicidad de los 'panaderos' tras uno de sus goles.

El CD Virgili Cádiz superó por 7-2 al CD Malacitano Futsal, en un duelo que los amarillos encarrilaron con pegada y supieron mantener cuando el rival apretó.

El primer aviso fue de Pancho, que no encontró portería. Acto seguido, Carlitos asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y firmó el 1-0 tras una falta sobre él mismo en el minuto 4. El equipo local ya marcaba el ritmo. Javi Santana obligó a intervenir a Yiyo y Poti también lo intentó sin premio.

El 2-0 llegó tras un disparo al palo de Jesulito que Flethes cazó en el rechace en el minuto 6. El propio Flethes volvió a aparecer para el 3-0 tres minutos después, regateando a Yiyo y ampliando la ventaja con determinación.

El CD Malacitano Futsal recortó con el 3-1, obra de Pani tras una falta sobre Pancho en una acción protestada, en el minuto 14. La respuesta fue inmediata. Javi Santana anotó el 4-1 y, pese a que Luis Redoli apostó por Ginés como portero jugador, el plan no cambió el guion. Óscar Lojo robó ante el juego de cinco y estableció el 5-1, en el 17.

Antes del descanso, el CD Virgili Cádiz tuvo que reorganizarse bajo palos. Hilario se retiró por una indisposición y Joni asumió la portería. El marcador al intermedio reflejaba un 5-1 claro.

Tras la reanudación, el protagonismo fue para Joni. El meta afianzó la ventaja con varias intervenciones ante Olea, Bernal, Pozo y Nico Navarrete. Entre medias, Pozo logró el 5-2 en el minuto 27 y mantuvo vivo al conjunto visitante durante algunos minutos.

El CD Virgili Cádiz también utilizó el portero jugador, con Wallace sumándose al ataque. La apuesta dio resultado. Jesulito culminó una acción junto a Wallace para firmar el 6-2 en el minuto 30 y ampliar la brecha. Flethes cerró la cuenta con el 7-2 en el 37 tras otro rechace bien aprovechado. Pani aún buscó el gol, pero volvió a encontrarse con Joni, que selló una actuación determinante para asegurar la victoria.

La victoria mantiene al CD Virgili Cádiz en la tercera plaza con 46 puntos, seis por encima de ElPozo Ciudad de Murcia, cuarto con 40. Esa posición da acceso al play-off de ascenso, reservado a los tres primeros, y los gaditanos la defienden además con un partido menos, que recuperarán el miércoles 11 de marzo como visitantes ante el Imperio Los Rosales de Ceuta.

FICHA TÉCNICA

CD Virgili Cádiz (7): Hilario, Wallace, Carlitos, Óscar Lojo y Pancho -cinco inicial-; Joni, Poti, Jesulito, Castilla, Flethes y Javi Santana.

CD Malacitano Futsal (2): Yiyo, Bernal, Javi, Pani y Pozo -cinco inicial-; Olea, Nico Hermana, Nico Navarrete, Eloy y Ginés.

Goles: 1-0 (4') Carlitos, de penalti. 2-0 (6') Flethes. 3-0 (9') Flethes. 3-1 (14') Pani. 4-1 (15') Javi Santana. 5-1 (17') Óscar Lojo. 5-2 (27') Pozo. 6-2 (30') Jesulito. 7-2 (37') Flethes.

Árbitros: Badar Motie y Mustafa Ramírez (Ceuta), y Carlota Huertos (cronometradora). Amonestaron a los locales Jesulito, Carlitos y Poti; y a los visitantes Pozo, Olea y Pani.

Incidencias: Partido jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Unos 400 espectadores.