Triunfo de dos asidonenses en la Carrera por el Autismo

Una nueva edición de la carrera-marcha por el Autismo, que este año se ha celebrado con el lema 'Tú lucha es mi lucha', con la participación de 300 corredores procedentes de varios clubes de la provincia. En principio la prueba estaba previsto que se iniciara en el complejo polideportivo del Prado de la Feria como es habitual, pero debido a las previsiones meteorológicas que anunciaban lluvia, un día antes los organizadores decidieron cambiar la salida y meta en el recinto ferial del mismo nombre. La jornada se inició las once de la mañana con la carrera atlética y más tarde una marcha no competitiva en la que participaron 1.100 personas.

En la primera prueba deportiva se proclamó vencedor absoluto masculino el corredor asidonense David Cepero, del Return to Sport Nutretec. Le acompañaron en el pódium Elie Grzib promesa de la Escuela de Atletismo de Medina Sidonia y Santiago Vaca Asencio, del equipo Muebles Miguel.

En féminas las tres primeras clasificadas fueron María Flores García, de la Escuela Atletismo Medina Sidonia, María Nieves García, de Muebles Miguel, y Anabel Sena.

La carrera se disputó por un circuito periurbano con doble vuelta al recinto ferial, asfalto y caminos rurales de tierra y polvo. En esta competición participaron 300 corredores procedentes de varios puntos de la provincia gaditana. A continuación, tuvo lugar la carrera para los más pequeños. En total lo hicieron 200 chavales en las mismas pistas del exterior de la Caseta Municipal del Prado de la Feria. Esta última prueba no fue competitiva y cada uno de ellos recibieron sus correspondientes medallas.

Una vez celebrada las pruebas deportivas, se inició la marcha a pie, tampoco competitiva, recorriendo un circuito periurbano de 2,5 kilómetros. La cita, que volvió a superar las expectativas, estaba organizada por la Asociación Conecta con el Autismo de Medina Sidonia, que preside José Antonio Estudillo, y el equipo de atletismo Estutienda con las colaboraciones del Ayuntamiento, Protección Civil, Cruz Roja, Policía local y diversas firmas comerciales. No tenía otro objetivo que visibilizar y hacer ver a la sociedad a través del deporte la necesidad de prestar, colaborar, auxiliar, dignificar o proporcionar la solidaridad con quienes tienen el trastorno neurológico del autismo.