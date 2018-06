La triste realidad de un presidente

Un mes después del fin de la competición, tras reflexionar y valorar los acontecimientos de la temporada, es hora de hacer balance para enmendar los posibles errores que se hayan cometido durante el curso. Tarea difícil para el Chiclana CF, pues la suya ha sido una campaña para olvidar. El objetivo de los blancos era entrar en puestos de play-off y no solo no lo consiguieron, sino que la sexta plaza se queda muy alejada de la idea original que tenían. Al principio de curso el equipo jugaba con personalidad y perforaba la red del rival con relativa facilidad, pero tras la destitución de Pepichi Torres cuando iban terceros empezaron a perder posiciones que no pudieron remontar. El presidente, Bartolomé Chaves, evalúa para Diario de Cádiz el año del Chiclana.

"El balance es malo, porque lo mínimo era entrar en ese grupo de cuatro pero no hemos estado a la altura. En ningún momento nos hemos arrepentido de destituir a Pepichi, aunque nos hayamos equivocado, que eso nunca se sabe; pero su manera de trabajar no era la más adecuada para un equipo que aspiraba a play-off. Tampoco hemos acertado después porque no hemos conseguido nuestro propósito", reconoce Chaves. Desde luego que este ha sido el momento más polémico del curso, pero el mandatario defiende la decisión tomada por la directiva. "El Chiclana en ese momento tenía muy buen equipo, pero visto está que a los conjuntos de arriba no les ganábamos. No es un plato de gusto para nadie tomar esa decisión, pero es que no existía trabajo en los entrenamientos, no lo veíamos. Y, obviamente, los que tomamos las decisiones somos los que nos equivocamos".

Preguntamos al presidente si la decisión de subir a Adrián Gautier como técnico del primer equipo se debería haber meditado más, pero Bartolo lo tiene claro: "No pusimos a Gautier porque no encontráramos a otro, sino que pensábamos que estaba cualificado y así lo ha demostrado. Yo estoy muy contento con su trabajo, aunque los resultados no hayan salido como queríamos, pues hay que tener en cuenta que no ha podido tener a la plantilla completa nunca debido a que hemos sufrido muchas bajas entre lesionados, ausentes por trabajo..., etc.".

Un par de jornadas antes del final de temporada el Chiclana se quedó prácticamente sin opciones, como así ocurrió finalmente. "La sensación es de decepción, por nuestra parte y por la del aficionado. A principios de curso hicimos un equipo para ser líderes destacados, lo pensaba sinceramente, y sigo insistiendo en que así era. Pero en el fútbol no vale con tenerlo seguro sobre el papel, sino demostrarlo en los partidos y marcar goles". Es por eso que el cambio en el tipo de juego se antoja como una de las razones que han influido en el devenir del conjunto blanco. "Desde mi punto de vista, Adrián ha intentado jugar demasiado bien para la categoría en la que estamos, pues hay partidos en los que no se puede hacer fútbol y deberíamos haber sido más resultadistas. Si hubiéramos sido más prácticos, hoy estaríamos hablando de otra cosa". Y es que tampoco han estado a la altura en los momentos clave ni han aprovechado los resultados adversos de los rivales en los últimos partidos. "Hemos perdido con equipos de abajo mientras que con los de arriba jugábamos bien".

Aunque el talón de Aquiles del Municipal este curso han sido las lesiones. Es por ello que la cantera ha gozado de gran protagonismo y su papel ha sido esencial para que el grupo siguiera compitiendo con garantías. "Hemos tenido entrenando y jugando casi toda la temporada a cinco juveniles que hacían doblete muchos fines de semana entre el filial y el senior. Han demostrado que son jugadores que pueden estar en esta categoría y nos podemos sentir orgullosos de lo que han hecho, porque no han desentonado para nada.

Vicente y Christian han sido los más destacados sobre el césped". Además de los jóvenes, veteranos como Diego Ramírez o Alberto Muralla han tenido papeles decisivos. El portero se había autorelegado a un segundo plano para dejar paso a Álex, pero tras la marcha de éste tuvo que volver a la titularidad y "ha hecho una campaña fabulosa. Si Alberto quiere, el Chiclana tiene portero para mucho tiempo. Es un chico que se cuida y jugará todo el tiempo que quiera", defiende Chaves.

Cerrado ya el capítulo de la 17/18, ahora toca empezar a preparar la próxima temporada. "Ahora es cuando estamos empezando a hablar sobre la continuidad de la plantilla, porque muchos quieren seguir pero el trabajo se lo dificulta. También tenemos varios nombres en mente y hemos empezado los primeros contactos". El presidente agradece muchísimo la labor de Gautier pero será otro el que dirija a los chicos. "Sobre el banquillo, sí te puedo decir que habrá cambios". El perfil de entrenador que busca el Chiclana es simple. "Evidentemente nos gustaría uno que lo ganara todo (ríe), pero intentaremos buscar a un técnico que conozca la categoría, tenga experiencia y nos dé algo más de lo que estamos teniendo". Y, puestos a pedir, Bartolo espera que la próxima campaña nos respeten las lesiones".