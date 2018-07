Dos tridentes letales

Los nombres infunden respeto: la primera semifinal de Rusia 2018 pondrá cara a cara en San Petersburgo a dos de los tridentes más peligrosos del panorama: el francés y el belga.

Los diables rouges Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku se medirán a los bleus Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappe. Una batalla de artilleros con pólvora de sobra en las botas, responsables, entre todos ellos, de 75 goles en las ligas francesa, inglesa y española en la temporada pasada.

En el Mundial, es Bélgica quien cuenta con ventaja hasta ahora, con un pleno de victorias en su casillero y un total de 14 tantos en lo que va de torneo.

Su tridente atacante suma siete de esos 14 goles, es decir, un 50 por ciento de ellos. Ningún equipo fue tan demoledor como Bélgica en lo que va de campeonato y eso es, sobre todo, gracias a sus cracks, que además se potencian entre ellos, como en el segundo gol ante Brasil, conducido por el robusto Lukaku y finalizado con un latigazo de De Bruyne. El primero, punta del Manchester United, suma ya cuatro tantos en el torneo, mientras que De Bruyne se estrenó ante la canarinha; Hazard, por su parte, lleva dos.

El caso del pelirrojo atacante es una muestra de la temible versatilidad del once moldeado desde 2016 por el entrenador español Roberto Martínez.

De Bruyne se sacrificó a lo largo del Mundial jugando más retrasado para dar espacios a Lukaku y Hazard, hasta que Martínez se sacó de la manga la jugada maestra con la que liquidó al cuadro brasileño: utilizar al futbolista del City como falso 9.

Asimismo, Hazard se convirtió en un dolor de cabeza para la verdeamarela, moviéndose por todo el frente de ataque, escondiendo el balón e irritando a sus rivales mientras el tiempo corría.

Francia, sin embargo, también ienen sus propias armas. Griezmann, autor de 19 goles en esta campaña con el Atlético de Madrid, y el joven Mbappe, marcaron seis de los nueve tantos con los que el equipo de Didier Deschamps llega a la semifinal.

Únicamente Giroud, anotador fiable desde hace años en la Premier, no marcó aún en Rsuia.

"No he marcado, pero estoy involucrado en tres tantos del equipo, no estoy frustrado", aseguró el 9 francés, de 31 años.

En cambio, el precoz Mbappe dio a sus 19 años una de las exhibiciones del torneo en los octavos de final ante Argentina, con una galopada para el recuerdo y dos tantos en el segundo tiempo. La perla del PSG superó los 37 kilómetros por hora en una jugada ya histórica.

A buen seguro, los cañonazos retumbarán en San Petersburgo, donde se enfrentan los dos grandes tridentes del Mundial.