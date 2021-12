A toda vela para despedir el año en la Bahía gaditana

La Bahía de Cádiz despide el año a pleno rendimiento con la celebración entre este martes día 28 y el jueves 30 de diciembre de la 18ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe por undécimo año consecutivo. Tras varios días de entrenamiento y una jornada previa reservada a mediciones y papeleo, llega la hora de la verdad para una de las grandes citas del año esperada por todos para medir fuerzas de cara a la nueva temporada.

La Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) son los organizadores de una de las regatas más ambiciosas de cuantas se celebran en la temporada, que en esta ocasión se abre a cinco grandes clases y once categorías, seis de ellas olímpicas; las clases iQFoil en sus cuatro versiones y las clases ILCA 6 Femenino (antes Láser Radial) e ILCA 7 (antes Láser Standard).

La ocasión apunta a un gran espectáculo con la presencia de los mejores especialistas en cada una de ellas, si bien, la situación 'pandémica' manda un año más y los españoles repiten mayoría en una relación de participantes donde también se inscriben portugueses, italianos, ucranianos, americanos y franceses, distribuidos en las clases de Windsurf Raceboard, Techno (Sub 17 y Sub 15) e iQFoil (Juvenil, Sub 17, Masculino y Femenino); las clases ILCA 6, ILCA 7 e ILCA 4 y la disciplina doble 420.

Las nueva clase olímpica que ha venido a sustituir a la RS:X, la clase iQFoil, será por tercer año consecutivo uno de los atractivos de la regata navideña dada su espectacularidad y el nivel de sus participantes, entre los que no faltará la representante española en los JJ.OO. de Tokio, Blanca Manchón, frente a la también andaluza afincada en El Puerto Pilar Lamadrid, novena del ranking internacional como recompensa a la gran temporada que la precede, las dos inmersas ya en una nueva campaña olímpica de cara a Paris 2024.

Es esta clase junto a la clase ILCA 4, la de mayor participación y la que acoge el mayor número de extranjeros. Entre los anfitriones se pone en juego asimismo las copas autonómicas para todas las clases. En este sentido, además de los títulos en cada una de las clases, la regata premia a los ganadores del Memorial Kim Lythgoe, honor que a partir de ahora recaerá en los vencedores masculino, femenino y juvenil de la clase iQFoil que ha venido a sustituir a la RS:X, disciplina de la que era entrenador de Blanca Manchón y Marina Alabau el joven tristemente fallecido en accidente.

A pocas horas del inicio, parece que la borrasca dará paso a vientos moderados de entre 10 y 12 nudos de intensidad, algo más fuertes en la recta final y temperaturas que rondarán los 20 grados.

Para su organización y desarrollo, la Federación Andaluza de Vela cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía, y pone en marcha una compleja maquinaria que emplea a más de una treintena de personas entre comités de mar y tierra, marinería y seguridad sanitaria en el cumplimiento de los protocolos Covid.