El San Fernando sumó un punto en un derbi provincial muy parejo, entre otras cosas porque aunque hubo ocasiones los porteros no tuvieron intervenciones. El duelo tuvo un componente curioso y es que los técnicos de ambos conjuntos son hermanos. El azulino Alberto González se midió por vez primera a Enrique, segundo de Salva Ballesta, y que en esta ocasión estuvo al frente de los albirrojos.

El cuadro local, con el técnico maño sancionado y viendo el partido desde una de las cabinas de prensa, optó por repetir el mismo once inicial de la semana pasada que sumó en el Nuevo Arcángel de Córdoba su primera victoria a domicilio del curso con un cambio obligado. Yago Pérez, ausente ante los califales, volvió al once por Iván Turrillo, expulsado la semana pasada. En los isleños, igual. Misma alineación que doblegó con facilidad al Cádiz B pero con la permuta de Rubén Gálvez bajo palos por el griego Lefteris Astras.

Los azulinos, este domingo de verde, estuvieron a punto de sufrir un revés pronto pues los de casa lograron hilvanar una jugada en la que Borja Vicent dejó a Karim Abubakar dentro del área. El de Ghana disparó con mucha intención pero el esférico se fue rozando el palo de un Gálvez ya batido.

En el 6' apareció el cuadro isleño en ataque. Francis Ferrón llegó al interior del área y su pase a la llegada desde atrás de Jorge García lo remató éste cruzado. Cinco después se adelantaron los visitantes. Una jugada de Hugo Rodríguez por la izquierda la trató de rematar Perdomo en primera instancia, pero su salto con Benítez por detrás lo aprovechó Francis Ferrón. El algecireño, que nunca había marcado en el Nuevo Mirador desde su marcha, hizo el 0-1 de tiro cruzado. No lo celebró.

El gol amansó a las fieras y hasta el 25' no se vio otra llegada a las áreas. Los albirrojos buscaron el empate en una jugada de Choco. El lateral derecho puso la pelota a la frontal del área donde Yago Pérez disparó pero Lolo Guerrero rechazó el tiro. La réplica tardó en llegar. En el 32'. Hugo Rodríguez le hizo un doble caño, uno a cada mediocentro local, llegó hasta las inmediaciones de Javi Jiménez y pasó el balón a la llegada de Gabi Ramos. El capitán isleño, como sus compañeros, volvió a disparar cruzado por poco. El Algeciras se volvió a estirar por la derecha y un centro de Choco lo remató de cabeza Karim, pero flojo.

El choque también tuvo su cuota de polémica por partida doble. Primero en el 37'. Ferrón se metió en el área y disparó, taponando Benitez. El cuero le llegó a Jorge García, que tras recortar buscó el disparo y al alimón con Ferrón, el esférico cayó en la derecha donde Perdomo, libre de marca, hizo el 0-2, pero el tanto fue anulado por posible fuera de juego, jugada que ni la televisión en este caso pudo dilucidar su fue o no.

A la siguiente acción llegó el penalti origen del 1-1. A un centro de Choco desde la derecha fue a atacar con la cabeza Lolo Guerrero pero se pasó de frenada -en este caso de vuelo- y la pelota le dio en la mano. Aunque involuntaria, el colegiado malagueño Domínguez Cervantes no lo dudó. Antoñito, desde los once metros, no perdonó.

Tras el descanso, todo igual, aunque menos vistoso. El Algeciras dominó territorialmente y llegó muchas veces al área rival pero sin originar peligro. El San Fernando, por su parte, estaba incómodo en ese papel de víctima pero bien es cierto que las pocas veces que llegó arriba lo hizo metiendo al rival en apuros, si bien hay que decir que ni Javi Jiménez ni Rubén Gálvez tuvieron que trabajar mucho y casi volvieron a la caseta con la indumentaria impoluta.

En el 51', a un centro de Gabi Ramos no llegó Omar Perdomo por muy poco. Cuatro después, en el otro área, Karim caracoleó y disparó casi sin mirar y cruzado. Borja Vicent, llegando desde atrás se tiró a por todas y no llegó por poco. En el 62', un robo en el área isleña de Mario Martos, y entre Cuero y Almenara tiraron arriba en área chica on la grada cantando gol.

Con el Algeciras queriendo y no pudiendo, en el 73', Perdomo, en una contra, remató mal. Cinco después, los locales reclamaron penalti, pareció bastante claro, de Gálvez a Borja Lazaro, al que arrolló literalmente en área pequeña. El partido acabó con un remate flojo de Carneiro en el 88' tras una buena jugada de Omar.

Los dos equipos dieron por bueno el punto, que deja a los albirrojos fuera del descenso -en puesto de promoción de permanencia- y a los azulinos, sextos a tres del Badajoz.