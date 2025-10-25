Test de máxima exigencia para el Chiclana CF

La octava jornada de Liga es una realidad este fin de semana en el grupo X de Tercera Federación. Y en ese punto del calendario al Chiclana CF le corresponde jugar como local contra el Atlético Central (domingo 26 de octubre a las 12:30 horas). Será un examen comprometido para los blancos a tenor del potencial del adversario.

Los chiclaneros vienen de vencer en Utrera (0-1) y de alargar la buena dinámica que le lleva a sumar cuatro jornadas consecutivas sin perder. Los de Alfonso Cortijo han dado con el rumbo adecuado y pretenden seguir creciendo en el césped y en la clasificación.

Ha sido una semana de estar muy juntos en un club que camina de manera ejemplar y que celebra cada alegría para que se vaya valorando lo mucho que se está logrando en las últimas temporadas. Pero la semana también ha dejado la baja de Juan Brenes. El delantero se ha visto obligado a pasar por el quirófano debido a una antigua lesión en un hombro, por lo que durante un tiempo no estará a disposición de Alfonso Cortijo. Brenes suma en siete jornadas 23 minutos contra el Ciudad de Lucena.

A efectos clasificatorios el Chiclana CF tiene la oportunidad de superar en la tabla a este rival si se queda con los tres puntos. Sería un golpe sobre la mesa en toda regla para que el equipo crea en sus opciones en el curso de regreso a Tercera. Se espera una buena afluencia de espectadores al Campo Municipal de Deportes, qe debe ser un fortín para los blancos.