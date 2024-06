Támara Echegoyen y Marcus Cooper serán los abanderados del equipo español en París

La regatista Támara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper serán los abanderados del equipo olímpico español en los Juegos de París que se inaugurarán el próximo 26 de julio.

La junta de federaciones olímpicas, reunida este miércoles en Madrid en la sede del Comité Olímpico Español (COE), a un mes exacto de los Juegos, aprobó la elección de Echegoyen y Marín como abanderados y recoger el testigo de Mireia Belmonte y Saúl Craviotto, que tuvieron este honor en Tokio 2020.

Marcus Cooper tiene dos medallas olímpicas: oro en Río 2016 en el K1 1.000 y plata en Tokio 2020 como integrante del K4 500; y Echegoyen subió a lo más alto del podio en Londres 2012 y fue cuarta en Río 2016 y Tokio 2020.

Marcus Cooper Walz celebra su victoria en la final de K1 1000 metros de los Juegos Olímpicos Río 2016. / Lavandeira JR | Efe

Finalmente, por tanto, no será Carolina Marín la abanderada. A falta de 40 días para que comenzaran los Juegos Olímpicos, la onubense había asegurado que le "encantaría ser abanderada" de España en París 2024, aunque nadie se lo había propuesto hasta la fecha y apuntaba que si tiene que competir al día siguiente por la mañana "va a ser muy complicado".

"Contemplaría todo en el caso de que me llamasen y me propusieran ser la abanderada, pero tengo que tener en cuenta que son 8 o 9 horas de pie y compito al día siguiente. Si me lo dicen ahora, no sé si decir sí o no, porque tampoco se si voy a competir por la mañana al día siguiente. Si es así va a ser muy complicado", afirmó.