El suplente más goleador de Europa

Paco Alcácer vive uno de esos casos extraños que de vez en cuando ofrece el fútbol: se marchó a Alemania para tener los minutos que no disfrutaba en Barcelona, está jugando menos de lo que quisiera y, sin embargo, lleva una media de goles asombrosa, lo que propició su regreso a la selección española.

El ex delantero de Valencia y Barcelona, ausente en el Mundial de Rusia por los escasos minutos que tuvo en el cuadro azulgrana, afronta ahora su segunda etapa en el combinado nacional gracias a actuaciones decisivas en el Borussia Dortmund.

Lo curioso es que quien lo ha devuelto a la selección española es el mismo entrenador que contó poco con él durante la temporada 2016-17, la primera de Alcácer en Barcelona. Con Luis Enrique en el banquillo culé, el punta valenciano sólo participó en 27 partidos.

"Al final todo se resume en la toma de decisiones. El estar dos años en el Barça, no tener protagonismo, no salía todo como quería... Decidí buscar minutos fuera. Me marché para ser feliz jugando", explicó Alcácer en rueda de prensa.

El actual futbolista del Borussia Dortmund subrayó que "un jugador con confianza es mejor que uno sin confianza". "Decidí buscar minutos fuera. En el Barça, con Luis Suárez, Messi, Dembele... es complicado jugar".

Eso sí, lo que le está sucediendo en Dortmund es llamativo. De momento aparece en la rotación de delanteros por detrás de Maximilian Philipp, de 24 años, a quien el club alemán compró al Friburgo como una apuesta de presente y futuro. Pero quizá el estado de forma de Alcácer obligue a su entrenador, el suizo Lucien Favre, a revisar esas rotaciones.

El español promedia un gol cada 13 minutos: en las siete jornadas disputadas hasta el momento en la Bundesliga firmó seis goles en sólo 81 minutos, siempre ingresando desde el banquillo. Un registro histórico en la competición germana. "El Dortmund volvió a descubrir el gol justamente en el momento en el que llegó al equipo Paco Alcácer. Esto no es una casualidad: el delantero otorga al juego del equipo una calidad que le faltaba hasta entonces", analizó la revista 11 Freunde después de su hat-trick ante el Augsburgo, que cayó 4-3 con un tanto de falta directa del valenciano en la prolongación.

Alcácer llegó a Dortmund cedido por el Barcelona, pero, según la prensa alemana, su actual club tiene una opción de compra por 25 millones de euros. El propio jugador no descartó echar raíces en Alemania. "Creo que podría quedarme en Dortmund tras este año", dijo el delantero tras su actuación ante el Augsburgo.

Ahora afronta en la selección española una nueva oportunidad de reivindicarse dentro de un puesto que no tiene dueño en el equipo nacional desde hace años. Tampoco con Luis Enrique.

La ausencia por lesión de Diego Costa le abrió la puerta y sus seis tantos en la Bundesliga superan tanto a los anotados por Rodrigo Moreno (1) y Iago Aspas (5) en la Liga como los que ha contabilizado Álvaro Morata (1) en la Premier League en lo que va de curso.

"El venir aquí es motivo de orgullo. Estoy contento con el trabajo que llevo haciendo. Mi objetivo es seguir viniendo", expresó desde la concentración de la selección española.