La seriedad del Atlético Central tumba al Chiclana CF (0-2)

No pudo ser y el Chiclana CF cedió como local ante el Atlético Central (0-2) en un partido con poca historia por la pegada y el mejor manejo del equipo visitante en momentos claves, y los intentos fallidos de un conjunto blanco que acusó algunas ausencias.

El orden defensivo del conjunto de Alcalá de Guadaíra fue una constante a lo largo de los más de 90 minutos de partido. Apenas tuvieron fisuras en el Municipal de Deportes de Chiclana y a los de Alfonso Cortijo se les hizo cuesta arriba demasiado pronto. De esta forma a la media hora fue Pablo Haro el que complicó aún más las cosas a los locales al firmar el 0-1.

El golpe fue severo para los de casa a pesar de que trataron de recuperar el balón naciendo las acciones desde la medular. Costaba mucho por el orden del Atlético Central y así fue imposible hasta que se echó encima el descanso.

Cortijo solo hizo una variación en el descanso y dejó una doble sustitución para el 69' de cara a potenciar esos largos últimos 20 minutos. Sin embargo, el jarro de agua fría llegó en el 71' con el gol de Juan Gómez, el segundo que dejaba al Chiclana sin capacidad de reacción y sin posibilidad de comprometer la portería defendida por José Miguel.

Al equipo blanco le queda ya pensar en el próximo fin de semana, donde tendrá un apasionante duelo provincial en el Pérez Ureba de Conil. Un clásico que esta temporada se recupera.