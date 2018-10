Las buenas sensaciones en el Chiclana Industrial llevan la rúbrica de Johny

Los locos bajitos de arriba pegan fuerte en el Chiclana Industrial. Ya conocíamos el talento de Maikel y Manolito, pero a ellos se les ha unido este curso Johny, el hasta ahora juvenil del Chiclana CF y que se ha estrenado en sénior esta temporada con el conjunto rojinegro. El mediocentro ha sido titular en los cuatro partidos disputados de liga, dejando destellos de calidad que ya han podido comprobar tanto sus compañeros como el cuerpo técnico.

Sobre la diferencia entre jugar en esta categoría, el joven de 19 años explica que "es sustancial. Hay más madurez y el juego se vuelve más duro y competitivo, lo que siempre te exige mejorar a nivel personal". Los asistentes al partido del pasado domingo disfrutaron del gran tridente que puede estar formándose en el vestuario industrialista, pues la conexión entre Maikel, Manolo y Johny fue extraordinaria. "Fue el primer partido que jugábamos los tres y la verdad es que nos entendimos muy bien, sobre todo con la banda izquierda", reconoce el centrocampista ofensivo.

El chiclanero no sabía que su compañero Maikel había hablado dos semanas atrás en su entrevista para este medio sobre la buena impresión que le había causado. Dijo que los juveniles habían llegado fuerte y destacó a Johny, que confesó alegrarse mucho "de que me vea de esa manera".

Sus principales cualidades deportivas son, a su juicio, "el disparo a puerta y la contundencia para cortar balones". Además, el jugador sabe que las exigencias este año son mayores, "por eso intentamos ganar todos los partidos, aunque algunos se nos pongan cuesta abajo". Como así le ocurrió al Chiclana Industrial el pasado domingo, cuando la actuación arbitral fue desastrosa y cuyas consecuencias fueron fatales para el vestuario de Bolli. El encuentro acabó con Javi López expulsado injustamente por roja directa tras un enfrentamiento con un jugador rival y que no tuvo ningún castigo sobre éste, además de las tarjetas amarillas que al colegiado se le olvidó enseñar. No es la primera vez que Johny vive situaciones tan injustas, pues justo en la jornada anterior en casa del Vejer se vivió un esperpento aún peor. "El partido fue duro de por sí y el campo estaba muy seco porque no funcionaba el riego. Además, considero que el árbitro influyó en el partido, en tanto que permitió al portero volver a jugar, estando éste expulsado". Ante estas situaciones, el rojinegro las afronta "sabiendo que hay que mantener la calma y continuar jugando lo mejor posible".

El centrocampista ha encontrado su hueco en el equipo de El Fontanal. "Estoy muy contento aquí, con mis compañeros y con el míster. Él siempre nos plantea las ideas claras, es muy paciente con los nuevos y me parece un gran entrenador. Siento que confía en mí, porque hasta ahora me ha dado minutos, a pesar de ser un recién llegado". Sobre las opciones del Industrial, es optimista: "Somos todos muy competitivos. Aún no conozco a muchos de los rivales, pero viendo cómo se entrena y se juega aquí, estoy convencido de que podemos quedar por arriba".