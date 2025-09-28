El San Fernando se estrena a domicilio en La Barca contra el Federico Mayo

El CD San Fernando 1940 hace frente este domingo, 28 de septiembre, a la segunda jornada de Liga en Tercera Andaluza (grupo 2). Después de estrenarse con una goleada sobre el San Fernando Atlético (4-1), los azulinos tienen el primer desplazamiento del curso para rendir visita al Federico Mayo. El encuentro se disputará en el campo Andrés Chacón, en La Barca de la Florida, y dará comienzo a las 12:00 horas.

El equipo de Jaime Bugatto ha vivido otra semana intensa en la que, además de preparar el partido, ha vivido la rueda de prensa que da paso a la implicación absoluta de Ramón Rodríguez 'Monchi' en el proyecto que él mismo ‘parió’ el pasado verano. También se ha conocido el himno de la entidad.

El Federico Mayo arrancó la Liga con una derrota en el feudo del Conil B (3-1). El equipo jerezano es un histórico del fútbol provincial que no atraviesa por su mejor momento.

El San Fernando 1940 no estará solo en La Barca de la Florida, ya que son muchos los seguidores que han anunciado su presencia en el campo para arropar a los suyos en esta primera salida.