“Sin prisas pero sin pausa”

La victoria que cosechó el San Fernando el pasado domingo ante el Badajoz ha elevado en muchos enteros la moral del equipo azulino. Sin duda alguna, un gran culpable del inicio de temporada que están mostrando los chicos de José Pérez Herrera, que han cosechado 9 puntos desde el arranque liguero, con dos victorias, tres empates y una sola derrota, es el isleño Carri, que ha comenzado la temporada al mismo nivel que ofreció el pasado año.

Cuando Carri termina el entrenamiento matinal de este jueves en el Iberoamericano de Bahía Sur nos atiende. Su ritmo de vida es alegre y cordial. Bromea con sus compañeros que salen del vestuario y hay cierto aire de felicidad en su entorno.

Carri sentencia que “estamos bien, estamos felices y puedes comprobar el ambiente que existe en estos momentos en el equipo”, comenta, a la vez que sigue despidiendo a sus compañeros entre bromas.Para el jugador este inicio de temporada es muy distinto al que se tuvo el año pasado, primera temporada en las filas del equipo de su ciudad natal. “El año pasado todo fue muy confuso y extraño, perdimos un partido en los despachos y nos costó arrancar. Pero este año ha sido muy diferente. La victoria que logramos en Málaga quizás nos ha dado la tranquilidad de seguir trabajando, pero está claro que no podemos ir con prisas, porque esto es muy largo, pero también sin pausas porque el grupo es muy complicado”, enfatizaba.

A nivel personal, no cabe duda de que es uno de los hombres más en forma del equipo azulino. “Pero es que el conjunto, en su totalidad, está rindiendo a un gran nivel y eso ayuda a las actuaciones personales. Somos un equipo, una familia, y vamos todos a una a por los resultados positivos. Después da igual el que anote un gol o quien tenga mayor o menor protagonismo. El caso es que todos ganamos y todos perdemos y por eso hay que ir en conjunto”, sentencia.

Quiere dejar al lado y olvidar por completo el bajón que tuvo en la temporada pasada precisamente en el inicio del año. “La expulsión, sin que sirva de excusa, ante el Recre y los cuatro partidos de sanción que me impusieron me lastimaron mucho y luego me costó coger el ritmo, pero creo que terminé la temporada en línea ascendente. Habrá que tener mucho cuidado con los partidos que se enquistan y donde una protesta o un gesto te puede costar media temporada. Creo que de eso hemos aprendido”, afirma.

Otro tema importante ha sido el no tener un lugar donde entrenar con normalidad por la falta de Bahía Sur. Los jugadores no entran mucho en esa polémica aunque Carri explica que “no vale para nada el quejarse o el hacer declaraciones porque hemos pasado un verano muy malo y había que aceptarlo y ya está. Pero está claro que ha sido un engorro el no tener un sitio fijo para trabajar, el tenerte que desplazar todos los días a terrenos de juego diferentes. Ya ha pasado y en eso tiene que quedar, en pasado, y mirar única y exclusivamente hacía delante porque ya, al parecer, los problemas han quedado totalmente solucionados. Ya contamos con nuestro campo en tres ocasiones por semana y tenemos el Gómez Castro para días alternativos, más o menos que al igual que la pasada temporada y a seguir trabajando”.

Lo que le pide a la campaña actual es “conseguir lo antes posible el objetivo propuesto, que no es otro que el de conseguir los puntos de la permanencia y luego ya se verá, pero hay que tener en cuenta las dificultades que está arrastrando un grupo tan igualado como es el IV de Segunda División B donde de un equipo que está en descenso hasta otro que está en promoción hay muy pocos puntos de diferencia, por lo que hay que estar muy pendientes e intentar no cometer fallos, o cometer los mínimos, para intentar sumar todos los domingos”.

Termina la conversación. Sigue feliz. Sique en modo positivo y eso se nota a la hora de hablar. Su intención más clara es que el mismo nivel que está ofreciendo en la actualidad tenga la regularidad necesaria la campaña entera.