SailGP Cádiz: la eliminación de barreras y la garantía de accesibilidad

En una semana con las miradas en el sábado y el domingo, por la disputa de la cita gaditana de SailGP, uno de los momentos más especiales de la semana tendrá lugar este miércoles, 1 de octubre, día en el que uno de los propósitos con los que trabaja Foiling Base Cádiz, impulsada por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, la eliminación de barreras y la garantía de accesibilidad al mundo del deporte náutico en general y a la disciplina del foil en concreto, se materializa en una jornada inclusiva en la que dieciséis jóvenes deportistas con diversidad funcional participarán en dos actividades de navegación en embarcaciones voladoras.

Para casi todos estos atletas, integrantes del Club de Natación Adaptada Gades, será el primer contacto náutico de sus vidas, lo que supondrá un extra de emoción y adrenalina a la ya apasionante experiencia de volar por encima del agua. Para el joven Kiran, sin embargo, supone la vuelta a una vivencia que ya pudo disfrutar el año pasado durante los Cádiz Foiling Days 2024.

Este gaditano de once años se convirtió en la primera persona con discapacidad física en navegar a foil en el contexto de los alumnos seleccionados dentro del programa municipal de Vela Escolar, sentando así un importante precedente de normalización y adaptabilidad de los recursos dentro de esta disciplina deportiva. Siguiendo esa inspiradora estela, esta jornada supone certificar un nuevo avance en la inclusión real más allá de las barreras físicas o cognitivas.

La semana del foiling se completa con el Clinic de GC32, que dio comienzo el pasado lunes y que concluirá el jueves, visitas de los escolares a las bases técnicas de SailGP en el muelle de la ciudad y una navegación de exhibición o fly by por parte de la flota de Foiling Base Cádiz, formada por los jóvenes deportistas gaditanos de 14 a 21 años que en tan solo tres años han adquirido la destreza de poder navegar al nivel que mostrarán en esta exhibición.

Será tanto este sábado como el domingo, de 14:00 a 15:00 horas, justo antes del comienzo de las carreras del Gran Premio, y se podrá seguir desde el Paseo de Santa Bárbara para que la ciudadanía pueda disfrutar de cerca de las tres espectaculares clases voladoras en las que navegará el equipo de atletas locales.