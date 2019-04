Un sábado para que el San Fernando resurja

No se va a rendir. El San Fernando CD tiene puesto en el horizonte el objetivo de la Copa del Rey y, posteriormente, el de jugar la fase de ascenso. No va a cesar en el empeño, en las ganas, en la ilusión y en el trabajo, siempre desde la modestia de saber de dónde se viene y cuál era el objetivo real al comienzo de la temporada, situación que no debe olvidarse. Los deberes están hechos pero ahora es el turno de sacar nota en una temporada en la que, pase lo que pase, ya tiene asegurado el sobresaliente.

Pero los pupilos de Pérez Herrera viajarán a Don Benito con la clara intención de no perder comba, de hacer ver que el empate del pasado domingo es una de esas cosas que tienen que ocurrir para volver a levantarse. La idea del equipo isleño es que el Sábado Santo, día del encuentro, sea la antesala de la resurrección azulina.

Por ello, tanto el técnico del conjunto azulino como sus ayudantes se han encargado de levantar la alicaída moral que tenía el plantel azulino cuando finalizó el envite ante el Recreativo Granada. Tras unos días necesarios de descanso, el plantel del cuadro de La Isla volvió al trabajo el miércoles para preparar un choque tan importante como apasionante.

Y eso que son múltiples los problemas con los que los cañaíllas afrontarán el choque. Tres de sus hombres principales en el esquema del técnico jerezano no podrán ser de la partida al verse obligados a cumplir partidos de sanción. En el caso de Pedro Ríos, que fue expulsado con roja directa, el castigo es de una jornada, el mismo que para Bruno Herrero, a este por acumulación de amonestaciones. La suspensión al portero Rubén Gálvez sube a dos encuentros, por lo que ocupará la meta del cuadro de La Isla el joven Milo.

Esa de Milo será la primera de las al menos tres novedades que presentará el equipo isleño en el partido que disputará en tierras extremeñas, ya que Bruno Herrero y Pedro Ríos también son titulares indiscutibles. Todo parece indicar que al de ellos lo sustituirá el onubense Manu Ramírez, que ha esperado pacientemente su oportunidad. Más complicado es acertar el sustituto del capitán jerezano. El hombre que de manera natural tendría que ocupar la demarcación por la banda derecha debiera ser Jacobo, aunque existen otras alternativas, como es la de desplazar a Pablo Sánchez de la banda izquierda a la derecha y jugar con dos puntas, con lo que entraría Joselu. Si actuase Jacobo todo quedaría igual, poniendo hombre por hombre en la alineación.

De esta forma, al conjunto isleño le aguarda un partido complicado ante un rival como el Don Benito que busca de manera desesperada los 46 puntos que le alejen del fantasma del descenso y que llega de conseguir una importante victoria en El Ejido hace siete días, lo que le concede un plus de motivación y de fe en lograr el triunfo contra un adversario como el San Fernando que está realizando grandes encuentros lejos del Iberoamericano de Bahía Sur.

Tres puntos más, un paso más para la consecución del objetivo propuesto en estos momentos, que se llama Copa del Rey, en otro difícil envite para los hombres de José Pérez Herrera, que recibirán posteriormente al Cartagena en casa e irán a Murcia para medirse al UCAM. En estos tres partidos, sin duda alguna, se determinará en buena parte hasta dónde puede llegar esta temporada, en la que con 57 puntos ya en su haber se ha hecho historia, el conjunto de San Fernando.