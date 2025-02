Rubiales es condenado a 10.800 euros de multa por el beso a Jenni Hermoso, pero lo absuelve de coacciones

Rubiales, condenado a una multa de 10.800 euros por el beso no consentido a Jenni Hermoso

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a 18 meses de multa, lo que equivale al pago de 10.800 euros, por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas y del trofeo tras la victoria en el Mundial femenino de fútbol de Sídney en 2023. No obstante, el tribunal le ha absuelto del delito de coacciones por el que también estaba acusado.

En la sentencia, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto impone además a Rubiales la prohibición de acercarse a Hermoso a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante un año.

Una pena inferior a la solicitada por la Fiscalía

Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 2 años y 6 meses de prisión por los delitos de agresión sexual y coacciones, una petición que el tribunal ha rebajado significativamente al no considerar acreditadas las presiones ejercidas sobre la jugadora.

El fallo también absuelve al exdirector de la Selección Española, Albert Luque, al exseleccionador del equipo femenino, Jorge Vilda, y al exresponsable de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera. El Ministerio Público había solicitado para ellos una pena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones contra Hermoso y su entorno.

Albert Luque, Vilda y Rivera han sido absueltos de coacciones en el juicio por el beso no consentido de Rubiales a Jeeni Hermoso / EFE

Un juicio mediático centrado en el consentimiento

La vista oral, que comenzó el pasado 3 de febrero y se ha prolongado durante nueve sesiones, contó con la declaración de Rubiales y Jennifer Hermoso, quienes centraron sus testimonios en si el beso fue o no consentido.

En su defensa, Rubiales y su abogada insistieron en que sí hubo consentimiento y sostuvieron que la jugadora accedió de manera voluntaria a recibir un "besito" de su entonces presidente. Argumentaron además que el hecho de que el gesto "no le gustara" no significa que no hubiera dado su aprobación.

Por su parte, el abogado de Hermoso rechazó esa versión, afirmando que el beso fue un acto no consentido y calificando el comportamiento de Rubiales como un abuso de poder. "No estamos ante un consentimiento, es un sometimiento", subrayó durante sus alegatos finales, exigiendo una sentencia condenatoria para el expresidente de la RFEF.

Un caso con gran repercusión pública

El juicio ha sido uno de los más mediáticos en la historia de la Audiencia Nacional, con más de 100 medios acreditados y una gran presencia de prensa nacional e internacional. El caso ha generado un intenso debate público sobre el consentimiento, el abuso de poder y el trato a las mujeres en el deporte.

Con esta sentencia, el tribunal cierra un capítulo clave en el escándalo que llevó a la dimisión de Rubiales como presidente de la RFEF, aunque la resolución aún podría ser recurrida ante instancias superiores.