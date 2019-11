Otro rival directo en la ruta del Chiclana CF

Segunda salida consecutiva para el Chiclana, que viaja este domingo a Córdoba para medirse al Ciudad Jardín (12:30), situado justo por encima de los blancos con apenas un punto más, pero al fin y al cabo, otro rival directo por escapar de los puestos de descenso.

La llegada de Joselito Cornejo ha revolucionado al vestuario del Municipal, insuflando un chute de energía y positividad a todas las escalas. "Cuando le veo entrenar aún me pregunto qué hace aquí y no en Segunda o Primera, que también le han tanteado. Es un jugador impresionante", afirma Lupi. Las principales virtudes técnicas que le caracterizan y el momento por el que atraviesa la entidad hacen que el Chiclana haya encontrado en el delantero la horma de su zapato. "Nos va a dar muchas posibilidades y ese saltito de calidad que necesitamos arriba. El club ha hecho este esfuerzo por traerlo y no será el único porque el equipo tiene necesidades que tenemos que paliar", continúa.

Superado ya el mal trago del pasado domingo frente al Atlético Onubense, la enfermería del club también ha empezado a vaciarse y ya se han recuperado los jugadores que causaron baja en dicho encuentro y que condicionó el resultado del mismo, al tener que confeccionar un once plagado de suplentes. Las buenas noticias no han podido completarse del todo, pues Josemi Caballero sigue convaleciente a causa del resfriado que padece desde hace días.

Esta semana los entrenamientos se han desarrollado en las instalaciones de El Trovador, debido a la intensa lluvia que ha caído durante estos días. "Además, el estadio del Ciudad Jardín es un campo pequeño, por lo que hemos aprovechado las dimensiones del césped para preparar bien el partido", explica el entrenador.