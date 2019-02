El retorno del central del Recreativo Portuense

Víctor Caturla Torres, con Víctor como nombre deportivo, disfrutó el domingo, en San Martín del Tesorillo, de su retorno a los campos con la camiseta del Recreativo Portuense. Este futbolista no competía desde el 9 de septiembre, cuando, en la jornada inaugural, una mala caída tras un salto le llevó a pisar el pie de un rival y sufrir una fractura de peroné y esguince en grado 2 interno y externo de la articulación del tobillo de la pierna izquierda.

Desde aquel percance, ocurrido en Alcalá del Valle, han transcurrido casi cinco meses, un periodo que el jugador reconoce "muy largo". "Volví al verde con muchas ganas, me apasionan el fútbol y la competición y me encontré bien hasta el descanso", recuerda el defensa, quien admite que tuvo que pedir el cambio en la segunda mitad "al notar que se me había enfriado el pie". En el minuto 70, el técnico, Juanjo Durán, le sustituyó por Manu.

El central admite que la derrota contra la UD Tesorillo (3-0) fue "un castigo muy duro" y cree que el equipo no mereció perder, aunque analiza que "físicamente estábamos fritos". Preguntado por la mala racha que padece su escuadra, que ha caído en sus tres últimos choques, tiene un culpable claro (la condición física) y una causa previa (la falta de entrenamientos). "En Navidad nos tiramos dos semanas sin entrenar y ahora sufrimos la falta de instalaciones. Esta es mi cuarta temporada en el club y compruebo que el bajón físico nos viene siempre en la misma fecha. Ya contra el Alcalá del Valle no estuvimos como debimos, aunque ganásemos 1-0. Nos ejercitamos en una esquina, sobre un campo duro, con un foquito. El campo de juego está mal y el campo de arriba peor. El jueves pasado la entidad hizo el esfuerzo de alquilar un campo de la UCA pero al final disponemos de poco tiempo de uso, 45 minutos en términos reales. Entiendo las limitaciones del club y que el Consistorio no ayuda, pero lo cierto es que los hechos citados disminuyen el rendimiento", explica.

Víctor confía en que el aumento progresivo de la luz natural conforme el avance de los días y los efectos benéficos del cambio de hora, que comenzarán a gozarse en abril, ayuden a mejorar la coyuntura. El central cree que hay onces "peores técnicamente que nosotros pero con mejores equipamientos", lo que provoca que acaben imponiéndose en el marcador "porque se hartan de correr, nos ganan los balones divididos y se muestran más frescos mentalmente", sentenciando que "cuando el físico no te acompaña es más fácil cometer errores".

El defensa del Recreativo Portuense afirma "no haber visto ningún central mejor que Orellana, ningún centrocampista que supere a Agu, ningún delantero con más calidad que Rafi Cruz", pero asegura que al conjunto "le falta chispa porque no entrenamos lo suficiente, causa también de que no lleguemos bien al cruce". En esa línea argumental aseguró que en la goleada padecida en La Juventud ante el Jerez Industrial "los jerezanos iban en avión y nosotros en bicicleta". La falta de efectivos por motivos laborales es otro de los condicionantes negativos en el análisis del central.

Por lo que respecta al próximo enemigo, el Bazán, sexto clasificado con 12 puntos más que los portuenses, el Recre lo recibe el domingo en el Marcos Monge a partir de las 12:00 horas. Víctor lo analiza así: "Se trata de un adversario que no se confunde, cuenta con gente veterana que viene de categorías superiores y te hace el partido largo, poniendo en valor su bloque sobre las individualidades", aunque enjuicia que la forma de entender el fútbol de la escuadra bazanera favorece a los rojiblancos, al revelarse como un conjunto que busca la posesión y que no saltará al Marcos Monge con el objetivo de encerrarse. "El partido nos coge en un mal momento, pero en casa somos fuertes. Nuestra actitud cambia a mejor cuando nos enfrentamos a un buen equipo", señala el zaguero, quien subraya además la posibilidad de contar con efectivos como Jesuli o Agu, que no fueron de la partida la semana anterior.

Los portuenses tendrán que afrontar el choque, y el resto de la temporada, sin el concurso de José Serrano, que se ha marchado alegando no disponer de tiempo por sus obligaciones académicas y laborales.