Un Racing Portuense lanzado tampoco falla en su visita a Cartaya (0-1)

El Racing Club Portuense suma su séptima victoria consecutiva y se asoma a la segunda posición tratando de seguir la estela de un Real Betis C que está intratable. El conjunto de Bruno Herrero aportó en esta ocasión un versión repleta de oficio para resistir ante un Cartaya que es mejor de lo que dicta la tabla clasificatoria. Además, lo tuvo que hacer con un jugador menos desde el minuto 40 por la expulsión de Fernando.

El primer periodo estuvo marcado por el gol de Fran Jiménez, ya que ese tanto tuvo un valor enorme a la postre. El Racing Portuense leyó bien el encuentro y apeló a cerrar filas antes de lanzarse por la portería contraria. En una de esas llegadas cayó el 0-1, empañado a la puertas del descanso por la expulsión.

En el segundo acto tocó tirar de trabajo y solidaridad colectiva para no perder la ventaja y salir airoso del Rodríguez Salvador, de donde el equipo de Bruno sale como segundo clasificado después de dos meses perfectos.

FICHA TÉCNICA

Cartaya (0): Antonio Parras, José Rodríguez, Iván, Guisado, David Novoa, Miguel Fernández, Mario, Alberto Feria, Tavira, Lolo y Juanma Galán. Otros jugadores: Rojas, Pedro, Víctor, Dani Pérez, Revuelta y Sergio.

Racing Portuense (1): Juanma, Alberto Durán, Kevin, Rodri, Manu Moreno, Fernando, Adri Cuevas, Jacobo, Adri Romero, Fran Jiménez y Javi Tamayo. Otros jugadores: Manu Heredia, Chicho, Borja, Oca, Barba y Pepe Sainz.

Gol: 0-1 (23’) Fran Jiménez.

Árbitro: Rubio Fernández. Amonestó a los locales Miguel Fernández, Mario, José Rodríguez, Novoa y Rojas. Expulsó al visitante Fernando (40’) y amonestó a los racinguistas Rodri y Alberto Durán.

Incidencias: Estadio Rodríguez Salvador.