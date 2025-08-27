El Racing Portuense se impone 4-0 al Ciudad de Cádiz

El Racing Club Portuense prosigue su puesta a punto en la pretemporada con la disputa del octavo partido de preparación que en esta ocasión le midió al CD Ciudad de Cádiz, equipo que milita una categoría por debajo (Primera Andaluza). El conjunto racinguista volvió a firmar una actuación convincente, imponiéndose con claridad (4-0) en el estadio José del Cuvillo.

El técnico del Racing, Juanjo Durán, presentó un once inicial formado por Juanma, Dani Lainez, Daviti, Alberto Durán, Kevin Bonilla, Borja, Fran Jiménez, Tocino, Roberto Barba, Pepe Sainz y Adri Cuevas. Desde el inicio, el conjunto rojiblanco mostró solidez defensiva y gran verticalidad en ataque. El primer tanto llegó en el minuto 19, cuando Adri Cuevas sorprendió al meta visitante con un potente disparo desde fuera del área. Apenas seis minutos más tarde, Fran Jiménez amplió la ventaja tras culminar una buena jugada colectiva, reflejando el dominio racinguista en el primer tramo del choque. Con el 2-0 se llegó al descanso.

En la segunda parte, el Racing Portuense mantuvo la intensidad. En el 69', Jacobo —recién incorporado al partido— recuperó un balón en la frontal, recortó a su marcador y definió con calma para colocar el 3-0. Ya en la recta final, en el minuto 87, Adri Romero rubricó la goleada con un magistral lanzamiento de falta directa que levantó los aplausos del público presente en la grada.

El marcador final de 4-0 confirmó las buenas sensaciones del equipo en este tramo de preparación. Aunque el Ciudad de Cádiz dispuso de algunas llegadas, la defensa racinguista y las intervenciones de Juanma evitaron que los visitantes pudieran recortar distancias. Con este resultado, el Racing Portuense suma una nueva victoria en su camino de pretemporada, consolidando automatismos y mostrando un excelente nivel competitivo a menos de tres semanas de iniciar la competición oficial.

El próximo viernes 29, el conjunto racinguista viajará a Chiclana para disputar su noveno partido de pretemporada ante el Chiclana CF en el Municipal de Deportes a las 20:30 horas.