Algo más que tres puntos en el Balona-San Fernando

Todo en un pañuelo. La derrota en la jornada de ayer del Algeciras en Cádiz ha apretado, más si cabe, la parte alta de la clasificación. Los dos equipos más involucrados en la situación de privilegio, son Balona y San Fernando, con el permiso del Tamaraceite y Sanluqueño, y ambos se miden en la mañana de hoy en el Municipal de La Línea.

Por ello, se juegan ambas escuadras algo más que tres puntos, se jugarán prácticamente, dar un paso de gigantes en sus opciones y si hablamos de los isleños, las consecuencias positivas pueden ser casi definitivas de manera agradable para los de Stankovic.

Será un duelo a cara de perro. Será un derbi apasionante. Será un encuentro de los que hacen afición y, aunque el tiempo amenaza lluvia, todo hace indicar que el partido tiene los suficientes atractivos para disfrutar de una mana de fútbol.

El San Fernando afronta el partido con tres importantes bajas en sus filas ya que el partido aplazado del Recreativo de Huelva que se disputó el pasado domingo ha penalizado en exceso al cuadro de La Isla que no podrá contar con tres jugadores habituales en el once que pone de inicio el técnico serbio.

Se trata del capitán Gabi Ramos, que fue expulsado en tierras onubenses con doble amonestación, el centrocampista Raúl Palma que vio como le mostraba el trencilla de turno la cartulina con la que cerraba un ciclo y tendrá que cumplir un partido de sanción y uno de los jugadores que más en forma estaban en el equipo isleño, el frances Biabiany, que también tendrá que cumplir un ciclo de sanción por acumulación de amonestaciones.

A estos tres jugadores hay que unirle la baja en el banquillo del propio Jovan Stankovic, que fue expulsado igualmente y que por tanto cumplirá su partido de sanción.

En cuanto a los recambios, lógicamente pocas pistas se han dado durante la semana, pero no sería de extrañar que la posición de Gabi Ramos en el lateral derecho fuese cubierta por Amelibia, tanto en cuanto el recambio natural del capitán es el propio Biabiany que tampoco es de los disponibles. El hecho de que el central Amelibia pase al lateral derecho ‘obligará’ a poner en liza la dupla de centrales con la que comenzó la temporada el cuadro isleño, Javi Fernández-Juan Rodríguez.

Igualmente podría haber cambios en el centro del campo porque aunque Hugo Rodríguez, por la izquierda,, y Omar Perdomo, por la derecha, son fijos, la ausencia de Raúl Palma deja a Lolo González como único pivote defensivo del equipo. La opción que más se baraja es la de poner a Sandro Toscano en la media-punta y a Pepe Bernal como organizador al lado del Sanluqueño.

Son hipótesis que quedarán aclaradas en la mañana del domingo, momentos antes de comenzar el derbi entre dos equipos que se juegan una parte importante de la temporada en tan sólo 90 minutos.

Por su parte, en la Balona Calderón cuenta con todos sus hombres para este duelo, aunque el lateral diestro Óscar Arroyo haya arrastrado algunos problemillas durante la semana. La verdad es que da alegría ver entrenar al grupo. Ni siquiera el incesante chaparrón que presidió la última sesión de la semana impidió que se palpara una ilusión grande en un equipo que se siente respaldado por cinco jornadas sin conocer la derrota y que, amparado en su condición de mejor equipo del grupo en lo que va de 2021, se siente capacitado para completar una remontada histórica.

El técnico, como por otra parte es costumbre en él, no suelta prenda en cuanto al once. Está por ver si cuenta o no con Arroyo. Lo que sí ha ensayado es la opción de los dos nueves puros con que cuenta la plantilla (el pichichi Pito Camacho e Iván Martín) que ya ha utilizado alguna vez, sobre todo fuera de casa. Parece que toma cuerpo esa opción, pero con Calderón nunca se sabe. En la mente del entrenador seguro que maneja alguna variante sorpresa para un partido que, por las características del adversario, se antoja que será largo .

El desenlace del choque dejará a las claras las posibilidades de unos y de otros. Y es que llega la recta final de la temporada y ya en todos los encuentros se juegan algo más que tres puntos.