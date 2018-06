Por la puerta grande

El Atlético Sanluqueño certificó su ascenso a la categoría de bronce del fútbol español tras vencer de nuevo al Yeclano, en esta ocasión a domicilio. Los locales salieron muy fuertes al partido y lograron adelantarse en el marcador cuando apenas de habían disputado cinco minutos de partido. Entonces apareció la figura del héroe de la eliminatoria, Dani del Moral, quien logró poner el empate en el electrónico con un golazo y acabar así con las esperanzas murcianas. Los locales volvieron a adelantarse en la segunda mitad mediante Kun, pero Del Moral marcó dos goles más para poner el 2-3 final. Fiesta por todo lo alto en el conjunto de Sanlúcar y tristeza desencadenada en el conjunto local que deberá esperar un año más para lograr el ansiado ascenso y dejar la Tercera.

Comenzaba el partido con lo que se podía imaginar y el Yeclano desde el pitido inicial fue a por el Sanluqueño, y vaya si lo hizo, pronto conseguiría el primer gol por medio de Álex Vaquero con un disparo a la salida de un córner que, entre la defensa visitante, acabó en el fondo de la red sin que Diego García pudiera hacer nada para evitarlo. Marcaba el Yeclano y la afición y el equipo local se lo empezaba a creer. Empezaban unos minutos de locura en el que los locales acorralaron a los verdiblancos. En el 6' Víctor Ruiz probó suerte sin fortuna, y un minuto más tarde, Tonete volvió a disparar desde la frontal pero su lanzamiento no sorprendió a Diego García. Momentos espectaculares de los locales, los visitantes lo pasaban muy mal, no lograban salir de su campo y le venían por todos los lados. La presión arriba de los delanteros locales daba su resultado, el Sanlqueño no coordinaba acciones de juego y la el balón apenas le duraba en los pies.

Pero a partir del minuto 15, los visitantes comenzaban a soltarse superando el chaparrón inicial y así llegaron las primeras ocasiones para el Atleti. Dani del Moral, el mejor de la eliminatoria, tras una jugada individual espectacular lanzó con la pierna izquierda desde media distancia y logró empatar el electrónico. Con el gol marcado, los verdiblancos estaban muy cómodos en el juego y disponían de espacios a través de Güiza, que venía a recibir al centro para meter enormes balones entre líneas y crear peligro para romper la eliminatoria. En el minuto 34', de nuevo Del Moral por banda derecha centró y Adrián Gallardo remató al palo. El gol visitante parecía muy cercano. El Yeclano, tras el gol encajado, perdió la lucidez y el acierto mostrado en los primeros quince minutos de partido.

Los locales lo intentaban mediante balones largos buscando a Iker Torre. La sensación atacante local la daba Víctor Ruiz pero no encontraba un buen socio que lograra materializar sus intervenciones ofensivas. Así, se llegó al descanso con un equipo murciano que había conseguido lo más difícil, marcar un gol tempranero, pero que vio cómo un estelar Dani del Moral sentenciaba prácticamente la eliminatoria.

En la reanudación, el Yeclano volvió a mostrarse sólido y enérgico intentando aferrarse a un gol veloz que no llegó. La realidad es que la hazaña de la remontada era ya imposible. Víctor Ruiz daba sensación de peligro pero la defensa visitante se mostraba muy firme despejando cualquier embestida local. En una a balón parado llegó el 2-1 del Yeclano por medio de Kun cuando corría el minuto 63. Poco duró la alegría para los murcianos ya que en el 71', de nuevo Dani del Moral empalmó desde fuera del área y poco pudo hacer Serna, que vio cómo el balón entraba en su portería y se acababa definitivamente la eliminatoria.

Los locales estaban rotos y así llegó un nuevo gol de Dani del Moral en el minuto 80, tras un rápido contragolpe y servicio de Óscar Oliva que rubricó con un lanzamiento cruzado a la red.

Alegría en los sanluqueños, en el campo, el banquillo y la grada y decepción en la afición local. Rafa Carrillo, entrenador del Atleti y uno de los artífices del ascenso, pudo dar minutos a Dani Jurado, que acabó saboreando sobre el terreno de juego un nuevo ascenso defendiendo los colores verdiblancos. Con el pitido final se desbordó la euforia en el Sanluqueño: La Lety consigue su cuarto ascenso a Segunda B y vuelve a la categoría de bronce una temporada después, y lo hace por todo lo alto, ganando como cuarto clasificado cinco de los seis partidos que ha jugado en la fase de ascenso, siempre con la vuelta a domicilio. Sanlúcar y el Atleti están de enhorabuena y ahora toca celebrarlo como se merece, que no es para menos.