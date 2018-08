"No puedes plantearte vivir del fútbol ahora mismo en España"

-¿cómo afronta su segunda temporada en el Valencia?

-Pues con mucha ilusión. La temporada anterior era mi primer año y tampoco conocía a muchas de las compañeras, y la verdad que fue uno de los mejores años en mi carrera deportiva. Tengo ganas de que empiece ya la Liga y ver cómo se va desarrollando.

-Y es que la temporada pasada, en el debut del Valencia en la Liga Iberdrola, fuisteis quintas. ¿El objetivo de este año es ganar un título?

-No, al final el objetivo cada año siempre es mejorar lo que se ha hecho el año anterior. Está claro que la Liga va a estar muy complicada porque hay equipos muy fuertes, pero el objetivo es ir viendo como va cada partido y, a partir de ahí, ir planteándonos los mejores objetivos posibles que podamos alcanzar. Si llegásemos a una final de la Copa de la Reina y conseguirla, la verdad es que sería una alegría para todas.

-¿Ya piensa en el próximo Mundial de Francia, a celebrar durante 2019?

-Bueno, yo creo que nunca he llegado a pensar más allá de lo que tengo más cerca, como es trabajar día a día por el Valencia. El año pasado llegó la recompensa de la selección después de muchos años sin haber estado en las convocatorias y fue una alegría tremenda para mí. Yo en lo que pienso es en trabajar día a día con el Valencia, dar lo mejor de mí y ya, a raíz de ahí, ver si puede llegar o no.

-¿Cuál es el objetivo de la selección española en el Mundial? ¿Esperáis mejorar el papel que se hizo en el pasado Mundial de Canadá 2015, donde la selección cayó en la fase de grupos?

-Año a año la selección ha ido mostrando que ha ido subiendo su nivel de competición. Cada vez es más competitiva. Cada vez el nivel de las jugadoras es más alto y creo que eso beneficia tanto a la selección como al fútbol femenino español. Creo que la selección está muy preparada para hacer un buen papel en ese Mundial.

-En 2016, antes de fichar por el Verona, se planteó dejar el fútbol, ¿en qué ha cambiado Marta Carro desde entonces?

-Los dos últimos años míos en el Atlético de Madrid fueron muy complicados, sobre todo a nivel psicológico. A nivel de confianza en una misma llegas a un punto en el que entras en un bucle en el que no ves la salida. Por suerte tenía gente a mi alrededor que confiaba en mí más que yo misma, y me dijeron que tirara hacia delante. Afronté la aventura de Italia, que desgraciadamente no me salió bien por causas externas a mí, pero volví a España y es ahora cuando estoy viendo la recompensa por la que llevo luchando tantos años.

-¿Cuánto ha cambiado el fútbol femenino desde que empezó hasta ahora?

-Ha habido un cambio brutal, sobre todo en estos tres últimos años, a nivel de estructuras, de involucración de los medios de comunicación... Cada año se va sumando una pequeña pieza más al proyecto de lo que representa el fútbol femenino y se va viendo en todo. Por ejemplo, en la asistencia a los campos de fútbol, por lo que todo va sumando para que al final el fútbol femenino esté donde se merece.

-¿Cuáles son los motivos de su auge?

-Las futbolistas están más concienciadas de que esto es profesional, de que es nuestra forma de vida, nuestro trabajo, lo que amamos y por ello nos dedicamos a él. Además, mucha parte de culpa la tienen los medios de comunicación con las revistas, la televisión, los periódicos o redes sociales, que están haciendo que mejore la visibilidad que se nos está dando a nosotras.

-¿Cree que todavía hay margen de mejora en diversos aspectos como pueden ser la televisión o las infraestructuras?

-Está claro que siempre se puede mejorar. Al fin y al cabo, la puntuación del 10 no la tiene nadie y siempre se va a ir mejorando poquito a poco, y en eso estamos. Trabajando en el día a día para que esos pasitos se vayan dando y se vaya mejorando para un mejor nivel de todo, tanto de profesionalización como de visibilidad y de todo lo que genera la Liga Iberdrola.

-¿Actualmente se puede vivir del fútbol femenino?

-Tanto como vivir, a ver... Al fin y al cabo sí, es nuestro trabajo, tenemos una remuneración económica por ello pero en España poca gente puede vivir de lo que es el fútbol femenino. Te puede dar algo para el día a día, pero al final no puedes plantearte vivir del fútbol ahora mismo en España porque no estamos a esa altura.

-¿Se está corrigiendo la desigualdad entre los equipos masculinos y femeninos?

-Sí. Las mejoras también influyen en estos aspectos y cada vez las jugadoras están más cualificadas. Se les compensa más el esfuerzo y la dedicación diaria que se le tiene al fútbol. Queda mucho por mejorar pero se están dando pasitos y esperemos que en un futuro la gente que viene por detrás pueda disfrutarlo.

-¿Cómo ve el fútbol femenino en Cádiz tras quedarse el equipo a las puertas del ascenso a Segunda División?

-Pues estuve siguiendo al Cádiz femenino y la pena es que se quedó ahí contra el Málaga. Es bueno que se vaya viendo que el Cádiz se involucre en ese aspecto, porque es el club más importante de la ciudad. A ver si se apuesta cada temporada un poquito más para ver si este año al final pueden conseguir ese ascenso a Segunda. Se lo merecen.

-Como gaditana, ¿quizás algún día juegues en el Cádiz?

-Sería una alegría muy grande. Sigo al Cádiz cada año. Este año ha peleado otra vez para ascender y la verdad que sería muy bonito debutar con esa camiseta. Ojalá algún día, en un futuro, pueda darse.