La provincia cosecha 20 medallas

Con organización a cargo del Club Náutico Lago de Arcos, la localidad serrana acogió el pasado sábado el Campeonato de Andalucía de piragüismo de la modalidad Medio Maratón , en el cual los integrantes de los clubes de la provincia de Cádiz sumaron 20 medallas, de ellas ocho de oro, cuatro de plata y ocho de bronce.

La lista de campeones gaditanos la compusieron Sergio Sánchez (RCN El Puerto) en alevín-N, Gonzalo Granados (CDP Algeciras) en alevín-B, Marta Parejo (CAN Eslora de Sanlúcar) en juvenil, Teresa de la Peña (RCN de El Puerto) en sénior, Jorge Navarro (CAN Eslora) en veteranos 45-49, Eduardo Varela (CN Alcázar de Cádiz) en veteranos 50-54, Antonio Jesús Gómez (CN Alcázar) en veteranos 60-64 y María de la Paz Francisca Bey (San Fernando Kayak) en veteranas 60-64.

Segundos quedaron Marta Morillas (CDP Algeciras) en alevín-B, Iván Pérez (CDP Algeciras) en alevín-A, Carlos Larios (CAN Eslora) en cadete-B y Juan Miguel Sánchez (CAN Eslora) en veteranos 50-54.

Las preseas de bronce se las colgaron Rosa de los Ángeles Pineda (CDP Algeciras) en alevín-N, Claudia González (CDP Algeciras) en alevín-A, Lucía Grondona (CAN Eslora) en infantil-A, Rubén Román (CAN Eslora) en cadete-B, Yeray Muñoz (CAN Eslora) en cadete-B, Marta Romero (CAN Eslora) en cadete-B, Laura Ordóñez (CDP Algeciras) en veteranas 35-39 y María Inmaculada Santos (San Fernando Kayak) en veteranas 45-49.