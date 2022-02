El levante, protagonista de las Copas de España de iQFOil en la Bahía de Cádiz

Por segundo día consecutivo, el viento de levante, superior a 20 nudos de intensidad, condicionó el desarrollo de la Semana Olímpica Andaluza que se disputa hasta este lunes en aguas de la bahía de Cádiz. Los primeros en salir este sábado eran los iQFOil masculino, que navegaron en solitario cuatro pruebas, hasta que pasadas las tres de la tarde, y una vez comprobado que las condiciones aunque muy duras eran navegables, la organización decidía sacar a las chicas de iQFOil que competían a lo largo de tres pruebas, y las clases ILCA 6 y 7 con dos, mientras los Juveniles de ambas clases se quedaban en tierra sin competir.

Jornada redonda para la andaluza Pilar Lamadrid, que se pone en cabeza del absoluto y consolida su liderato en la Copa de España de iQFOil femenino, tras ganar tres de las cuatro pruebas disputadas con el descarte de un tercero como su peor parcial hasta el momento. La windsurfista del CN Puerto Sherry se desmarca así de al italiana Marta Maggetti y entre ambas se metía la madrileña Nicole Van der Valden, lo que ha ayudado a Lamadrid en su objetivo de alejar a la visitante. Lamadrid suma ahora 8 puntos, frente a los 11 de la italiana que hoy sumaba dos terceros y otros tantos segundos, y los 14 de Van der Valden (2,2,1,3), tercera.

Por su parte el canario Ángel Granda no se despistó de su objetivo y no solo salvó el único punto que le separaba del liderato en la clase iQFOil, sino que lo aumenta considerablemente gracias a una segunda jornada casi perfecta (1,1,2,2) y la posibilidad de aplicar el segundo descarte. De esta forma el represente español en las últimas Olimpiadas se pone en cabeza del absoluto y la Copa de España, superando en seis puntos al hasta este sábado líder, el balear Joan Carles Cardona, que pasa a estar segundo tras validar un 2º y un 3º, obligado a descartar sus peores parciales. El tercer puesto es ahora para el primer Sub 21, el deportista de Javea Ignacio Baltasar, que como avisamos no ha desaprovechado la oportunidad de meterse en el podio absoluto haciendo gala de sus posibilidades. Baltasar supera en un punto al gallego Tomás Vieito, quien por su parte se mete en la competición tras ganar dos pruebas con las que suma cuatro de ocho, gracias también a poder descartarse dos ausencias en la jornada inaugural.

El andaluz Guillermo Flores se ausenta y pierde el primer puesto en la clase ILCA 7, al que accede el ucraniano Oskar Madonich con dos primeros. Con la misma regularidad en su estela en ambas pruebas, le sigue el regatista del CAN Eslora, Diego Manuel Torregrosa, un punto por delante del onubense Flores, tercero.

En ILCA 6, dos primeros permiten al ucraniano Andrii Verdysh aumentar a cuatro puntos la ventaja con el irlandés Shaughnesy (2,2), que aguanta el segundo puesto al igual que la también ucraniana Sofia Naumenko (3,3), que sigue tercera absoluta y primera femenina, presionada ahora a solo un punto por el regatista del CN Sevilla Alfredo Gómez, mejorando gracias a dos 5º y el descarte.

Entre los Juveniles de ambas clases las cosas se quedan como estaban ante la falta de más pruebas, con el primer puesto entre los windsurfistas más jóvenes, Sub 19, del local Alejandro Arauz y el checo David Drda en Open, y el ucraniano Ivan Pylypchill y la andaluza María Belén Vázquez del CN El Trocadero, en las clases ILCA 4 masculino y féminas, respectivamente.

Este domingo se celebra la tercera y penúltima jornada con las espectaculares pruebas de slalom en la clase iQFOil. El parte anuncia que baja un poco el viento para alivio de flota y comités.