Previas de Tercera: Cádiz CF Mirandilla, Conil y Chiclana

Calentamiento de los chiclaneros antes de jugar en Bollullos Par del Condado.

La cuarta jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación trae el primer derbi provincial entre el Cádiz CF Mirandilla y el Conil CF, que se verán las caras en el remozado Pérez Ureba. El Chiclana CF, por su parte, recibirá en el Campo Municipal de Deportes al Ciudad de Lucena.

El filial cadista y el conjunto conileño se enfrentan este domingo, 28 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en un duelo provincial que, a priori, parece desigual. Los de Jesule no han tenido un buen comienzo porque después de tres encuentros ya ocupan uno de los puestos de descenso. Buscan la reacción ante un Cádiz CF Mirandilla que se mantiene invicto y que ocupa la cuarta posición gracias a sus siete puntos de nueve posibles.

Este derbi no se disputa desde la campaña 2018-19, con los dos equipos en Tercera. Aquella ocasión el filial remontó el tanto inicial de Zequi Díaz con goles de Chapela y Jordi Tur.

Históricamente hay 12 antecedentes (nueve en Tercera, dos en la desaparecida Regional Preferente y uno en División de Honor Andaluza), con un balance cinco victorias del Conil, cinco empates y solo dos victorias del Cádiz CF Mirandilla, que no lo tiene fácil cuando acude al Pérez Ureba. El árbitro del derbi será el sevillano Dorado Gutiérrez.

Por otro lado, el Chiclana CF regresa a su campo después de la derrota en Bollullos Par del Condado (2-1). Los blancos reciben este domingo (12:00 horas) al Ciudad de Lucena.

A pesar de la dificultad que entraña el conjunto cordobés -uno de los grandes aspirantes al ascenso-, el principal enemigo del Chiclana es el propio Chiclana; saber qué cara va a mostrar. Empezó dando la de cal en La Línea, pero el Sevilla C y el Bollullos han mostrado las costuras de un conjunto que aún debe adaptarse a la nueva categoría.

Solo existe un antecedente entre estos dos conjuntos en suelo chiclanero. Aquel encuentro tuvo lugar en la campaña 2016-17, correspondiente a la División de Honor Andaluza, y acabó empate a cero.

El colegiado del encuentro de este mediodía será el sevillano Fernández Martínez.