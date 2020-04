El presidente del Chiclana CF apuesta por completar la temporada

En las últimas semanas han sido muchos los equipos de las categorías amateur que se han expresado acerca de la propuesta de la Federación Española e incluso algunos han elevado las suyas propias. A día de hoy la incertidumbre sobre cuál será el futuro de las competiciones que han quedado paradas sigue en el aire, por eso desde el Chiclana CF optan por la mesura. Su presidente, Juan Luis Rojo, es partidario de "intentar terminar la liga cuando sea posible".

Ese escenario contempla la prolongación en el tiempo que sea necesaria, "según establezcan las autoridades. A lo mejor tiene que ser en septiembre, empezar la próxima temporada en enero y reestructurar el próximo año a solo una vuelta para que no se alargara demasiado, pero por lo menos ya sabríamos a qué nos atenemos". Rojo tiene claro que "hay que hacer las cosas medianamente bien y con la mayor seguridad".

La población no esperaba esta pandemia y lo que prima, por lo menos a esta escala, es la salud de las personas. Cuando todo esto pase hablaremos de deporte. Pero eso no quita que haya que tirar por la borda el trabajo y la inversión que los equipos han hecho este año. "Es por ello que defiendo que lo ideal es aplazar la competición -que no suspenderla- para cuando se pueda jugar; pero no darla por finalizada, porque aquí se está moviendo mucho dinero como para que se declare nula la temporada. De la misma manera, tampoco me parecería justo que se diera por terminada a falta de esos nueve partidos", declara el presidente.

Obviamente, la opción que cada mandatario defiende está condicionada por la posición del Chiclana en la tabla (a fecha de la última jornada que se disputó marchaba quinto y con opciones de entrar en play-off). "No es mi caso, porque a nosotros nos convendría esa liguilla del primero al octavo que proponen otros equipos", reconoce el chiclanero.

"A lo mejor tiene que reanudarse en septiembre, empezando la próxima temporada en enero con un calendario a solo una vuelta"

Al fin y al cabo, de lo que se trata es de no exponer a los jugadores. Lo más probable es que cuando se vuelva a jugar sea a puerta cerrada, con la pérdida económica entre taquilla y cantina que eso conlleva para clubes de este nivel, pero nadie se atreve a firmar nada ante este panorama de incertidumbre. "Todo el mundo comenta, opina, pero sobre nada seguro, nadie se atreve a decir cómo van a ser las cosas porque ni siquiera desde la propia Federación nos dan apenas información estos días", cuenta Juanlu Rojo. Todavía están pendientes los presidentes de División de Honor de una reunión telemática con la Andaluza desde hace varias semanas.

Sobre el resto de propuestas presentadas por otros equipos, Rojo ve que "cada presidente arrima el ascua a su sardina, como es lógico. Insisto, soy partidario de acabar la temporada y que todas las reestructuraciones y cambios que se tengan que hacer, sean de cara a la próxima. La opción de crear cuatro grupos en División de Honor me parece un atraso, porque sería volver a lo que había antes: desplazamientos muy largos y se devaluaría la categoría".

Desde luego que en ese sentido sería un paso atrás, solo de imaginar un San Roque-Aroche , unas cuatro horas de viaje. "Si la Primera Andaluza es un pozo (prácticamente lo que era la Regional Preferente antes) convertiríamos la División de Honor en lo mismo pero aún más grande, con desplazamientos más largos, más costosos y se mezclarían equipos con muchísima diferencia de nivel. Además, la opción de ascender a Tercera que tenemos ahora se arruinaría con esos nuevos grupos", explica el presidente.

En definitiva, sería deshacer por un lado lo hecho por otro hace unos años para corregir precisamente esos despropósitos, pero ahora en unos equipos (los que sobrevivan) cuya economía va a quedar mucho más mermada después de esta crisis sanitaria.