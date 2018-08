"La premisa es que seamos un conjunto difícil de batir"

-¿cómo afronta su vuelta como técnico al banquillo del Cádiz CF Virgili?

-Afrontamos una temporada ilusionante con caras nuevas. Con un proyecto nuevo y, ya una vez en marcha la pretemporada, estamos contentos de cómo están yendo las cosas.

-En esta Liga de 15 equipos, en la que bajan dos, ¿hay algún objetivo más que la permanencia?

-Partimos con un objetivo que es la permanencia, pero el transcurso de la competición marcará nuestro camino. Si nos adaptamos bien a la categoría y los jugadores firmados se adaptan también rápidamente, pues también tendremos nuestras opciones. Pero el objetivo del equipo es mantener la categoría, aunque estamos convencidos de que estaremos bastante más arriba.

-¿Qué señas de identidad tendrá este Virgili de Miguel Gago?

-Fundamentalmente, al ser nuevos en la categoría, la premisa debe ser que seamos un equipo difícil de batir. Que podamos ser capaces de ganar a cualquiera y que ganarnos a nosotros sea una odisea. A partir de ahí, todo irá llegando. Si somos un equipo difícil de batir y somos sólidos, pues también contamos con que tenemos jugadores que tienen gol, por lo que nos puede facilitar ganar partidos.

-¿Qué sensaciones les han transmitido los jugadores en estos primeros entrenamientos?

-Pues muy buenas y con ilusión, porque hay chavales que vienen a probar y que me están gustando muchísimo. Me lo están poniendo muy complicado. Es algo gratificante tener que decidir y tenerlo difícil a la hora de elegir.

-¿Ve a la plantilla preparada para alcanzar el objetivo?

-Sí, yo creo que sí. Por eso digo que incluso podemos, conforme vaya avanzando la competición, ponernos otros objetivos más ambiciosos. La realidad es que somos ambiciosos, pero también somos realistas. Tenemos que ver cómo nos va en la competición, cómo nos adaptamos y ya veremos. Pero somos realistas y vamos a ir paso a paso.

-Se ha conseguido fichar a varios futbolistas, pero también han salido jugadores importantes, ¿estamos hablando de un nuevo Virgili?

-Sí, sí. Estamos hablando de un equipo totalmente nuevo porque hay grandes jugadores que, por desgracia, no han podido estar. Unos por motivos laborales, otros porque han tenido ofertas de fuera y otros porque se retiran, por lo que va a ser un Virgili totalmente renovado y con caras nuevas. Por lo tanto, se puede decir que es otro Virgili.

-¿Qué tal fueron las jornadas de puertas abiertas? ¿Por qué se llevaron a cabo?

-Fue una idea que, vista la desbandada de jugadores por diferentes motivos, se hizo porque teníamos la necesidad de ver cómo estaba el ámbito deportivo aquí en Cádiz, a nivel de fútbol sala. Entonces hicimos esas jornadas y la verdad que fueron muy satisfactorias, pues gracias a ellas tenemos a Parra, a Iván y a Pablo Sucino. Estamos hablando de tres jugadores que salen de ahí. Y luego hay algunos jugadores que están a prueba y que nos están gustando muchísimo, por lo que tenemos que elegir.

-¿Alguno más de los que se presentó formará parte del equipo?

-Sí, no quiero dar nombres, pero hay algunos que me están gustando mucho. La verdad es que me es grato tener ese problema, porque me hace tener que pensármelo mucho. Un día me gusta más uno, otro día me gusta más el otro y tengo que estar ahí. Luego hay que valorarlo también.

-Debutan en la Segunda División B fuera de casa, el próximo 15 de septiembre ante el Carmonense. ¿Hay ganas ya de jugar ese partido?

-Sí, los chavales ahora mismo llevan casi dos semanas de trabajo y están cargados. En breve tenemos la Copa de Cádiz ante el Alchoyano, que vendrá el próximo sábado. Luego tenemos dos partidos contra Benalup y vamos a la pista del Alchoyano. Por otra parte, el día 7 está previsto que juguemos en la presentación del Betis, equipo que milita en Segunda Divisón. Con eso ya vamos a tener elementos para llegar al partido inicial con verdaderas sensaciones. Ganas de empezar la competición hay, pero previamente hay trabajo de por medio.

-¿Cuáles cree que serán los rivales más potentes de la categoría?

-Pues hay dos equipos que parece ser que están empujando muy fuertes, como son el Ceutí y El Ejido. Son dos equipos que están firmando a nivel profesional, por lo que parece que estarán ahí arriba. Sin olvidarnos del Xerez, que es el actual campeón de la anterior temporada, y ya luego están equipos como la Coineña, con grandes jugadores, o los equipos de Melilla, que son muy complicados. Vamos a ir a pistas difíciles con conjuntos de mucho nivel, por lo que la categoría va a estar muy bonita.

-Por último, ¿qué le diría a la afición para que aumente su compromiso con el equipo?

-La afición es tener un plus. Una afición que empuje, que anime, tener la grada repleta... Eso hace que el rival tome decisiones erróneas y que el equipo local tenga esa motivación extra. Queremos que esté ahí y que apoye. La afición va a ver una categoría muy atractiva, por lo que sería ideal que tengamos un Ciudad de Cádiz hasta la bola. Además, hay partidos se dan por YouTube y otros que se retransmitirán por los canales locales. En casa es donde se mantienen las categorías y se consiguen los objetivos. Un equipo que quiere estar bien en la tabla lo debe de ganar todo, o la mayoría, en casa. Eso es lo que te hace poder mantener la categoría. Y ya si quieres estar un poco más alto, pues tienes también que ganar partidos fuera.