PlayRFAF, la nueva plataforma para el fútbol base en Andalucía

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) presentó en el día de ayer PlayRFAF, que pretende digitalizar y modernizar el fútbol base en la comunidad autónoma, siendo uno de los ejes de la plataforma multidisciplinar Universo RFAF. "Llega para convertir a Andalucía en un territorio pionero en la digitalización del fútbol base, con la retransmisión íntegra de todos los partidos en sus categorías. Un fútbol más social que permitirá dotar de mayor seguridad a las instalaciones deportivas”, destacaba el presidente de la RFAF Pedro Curtido.

PlayRFAF surge de la alianza entre la RFAF, FootballClub y Hudl, para un fútbol dotado de mayor modernización, digitalización e implementación de recursos, para ser pioneros como federación en Europa. La plataforma ya se ha iniciado con algo más de trescientos partidos de fútbol base cada fin de semana.

El acto de presentación contó con la presencia de la delegada de Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, el director general de FootballClub, José Sánchez, además del responsable de Huld en España, Jacobo Marín, el antiguo jugador y director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez "Monchi", colegiados andaluces como Lorena Trujillano Gallardo, Alejandro Quintero González y José Luis Guzmán Mansilla y el responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la RFAF, Luis Medina Cantalejo.

Todos coincidieron en subrayar la importancia que tiene PlayRFAF para el fútbol, por su carácter social, formativo, la aportación de valores y el sentido de divertimento y felicidad que supone para los jóvenes que juegan al fútbol en Andalucía.