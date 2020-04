Las plantillas de San Fernando y Balona se unen contra la postura federativa

Los jugadores del San Fernando y de la Balona se han unido a los de otros cuatro clubes de Segunda División B para expresar su desacuerdo con las medidas ofertadas por la Real Federación Española de Fútbol, que plantea llevar a cabo lo que se ha dado en conocer como el final exprés de la competición, con fases de ascenso pero sin descensos. Los vestuarios de estas entidades reclaman que si no existe garantía plena para la salud no debe jugar ningún equipo y, por añadidura, la competición en curso debe ser anulada.

El comunicado de las plantillas dice así: "Mediante la presente, las plantillas de Real Balompédica Linense, San Fernando CD, Lleida Esportiu, Córdoba CF, CF Rayo Majadahonda y Real Murcia CF, con sus capitanes al frente, desean transmitir su disconformidad a la Real Federación Española de Futbol tras las medidas propuestas para la finalización exprés del campeonato de Segunda B".

"Exigimos que se garantice la salud para disputar cualquier actividad deportiva y, en caso de que se pudiera retomar la liga, intentar acabarla antes del 10 de agosto ya que veríamos seriamente comprometida la temporada siguiente en caso de ir más allá", valoran los futbolistas.

"Por el contrario, si no se pudiesen disputar las jornadas restantes para finalizar la liga, por diversos factores, creemos que lo más justo sería dar la temporada por finalizada para todos los equipos y en el caso de darse un play off exprés que no jueguen solo los cuatro clubes mejor clasificados hasta el momento, ya que entendemos que aún queda liga por delante y muchos puntos en juego que podrían variar esas posiciones llegada la jornada 38", proponen.

"Por ello queremos manifestar que, con estas medidas que toma la Federación Española no existe imparcialidad para los equipos y por ello rogamos que, en caso de existir play off exprés, se tenga en cuenta a los ocho equipos mejor clasificados de cada grupo de Segunda División B, ya que de esta forma vemos un reparto más equitativo para los equipos componentes de esta categoría", reclaman los futbolistas.

"Todo esto, siempre atendiendo a las recomendaciones sanitarias y velando por la salud de todos, ante cualquier disputa de cualquier deporte", finaliza el escrito, firmado por capitanes y jugadores de los seis clubes.