Piastri firma la 'pole' y Norris sale segundo en Zandvoort

Piastri, piloto del McLaren tras lograr la 'pole' en el Gran Premio de Países Bajos

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respectivamente.

Piastri, de 24 años, firmó la quinta 'pole' de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, sólo doce menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.

Desde la segunda fila arrancan el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero este sábado, a 263 milésimas; y el debutante francés Isack Hadjar (RB) -a 546-, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

Sainz y Alonso saldrán en la novena y décima posición, respectivamente

Sainz invirtió 843 milésimas más que Piastri en su vuelta buena de la Q3, mientras que el doble campeón del mundo asturiano se quedó a 968 milésimas del líder del Mundial. El inglés George Russell (Mercedes) concluyó quinto y saldrá desde la tercera hilera, al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la cuarta fila, una por delante de la que ocuparán los dos pilotos españoles, arrancarán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que fue séptimo este sábado, y el neozelandés Liam Lawson, que completó una sobresaliente actuación de los RB con su octava plaza en parrilla.

La decimoquinta carrera del año, prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros arrancará este domingo a las tres de la tarde