Peter Burling, una voz autorizada de SailGP, piropea el campo de regatas de la Bahía

Peter Burling, piloto de Nueva Zelanda, es toda una institución en el mundo de la vela y uno de los grandes protagonistas en la cita de Cádiz de SailGP. Su barco es el objetivo inicial de España para dar caza y alcanzar el podio como primer paso a tener los puntos necesarios para estar en la gran final de Abu Dabi, la última prueba de la temporada.

Tiene sólo 34 años, pero Peter Burling ya es una leyenda de la vela y un héroe nacional en Nueva Zelanda. Hace un año lograba, por tercera edición consecutiva, que el Team New Zealand levantara la Jarra de las Cien Guineas, un hito que hasta ahora no había logrado ningún equipo en los 173 años de competición. Se convirtió en el sexto regatista que sumaba tres victorias en su palmarés, el único con tres seguidas, junto al también neozelandés Sir Russell Coutts y los estadounidenses Dennis Conner, Sir Harold S. Vanderbilt y Charle Barr. Además, es el que más victorias ha logrado en la Copa América (22). Este triplete completa un excelso palmarés en el que, además, hay tres medallas olímpicas en 49er (oro en Río 2016 y platas en Londres 2012 y Tokio 2020) y seis títulos de campeón del mundo.

Burling piensa en su equipo y la labor de todos ellos, y lo hace lanzando piropos a la prueba gaditana. "Cádiz es el sitio favorito de todos. Las condiciones son fabulosas. Y dan buen parte de vientos para este fin de semana", dijo el piloto neozelandés, ganador de tres Copas América consecutivas y triple medallista olímpico.

Este año, la cita en España es la penúltima justo antes de viajar a Abu Dahbi (28 y 29 de noviembre) para disputar el último evento y la Gran Final entre los tres mejores del Rolex SailGP Championship. Y la parte alta de la clasificación llega al rojo vivo con cuatro barcos en muy pocos puntos.

"Los cuatro de arriba somos imbatibles en la actualidad. Tenemos que asegurarnos de sumar puntos. Antes de Abu Dabi, tendremos que hacer un esfuerzo excepcional", reconoció. Todo ello después de los malos resultados en Ginebra en la última prueba disputada. "El resultado no fue el que queríamos. El equipo ha estado trabajando mucho para pasar página. Esto demuestra lo discutida que está la regata, con un mínimo despiste te vas para atrás", finalizaba Peter Burling.