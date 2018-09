La pesadilla interminable

Todo apunta que el derbi entre San Fernando y Sanluqueño, que se disputará el próximo día 16 del presente mes, no se podrá tampoco disputar en el Municipal de Bahía Sur. Por lo menos hasta el día de hoy parece imposible que el debut del San Fernando en casa se produzca y mucho tendrían que cambiar las cosas para que el césped del estadio isleño estuviese en condiciones para esa fecha.

El campo presenta un mejor aspecto con el paso de los días y el césped comienza a florecer, incluso visto desde la lejanía ya presenta un aspecto verde que hace ver los progresos. Pero es cierto que cuando uno se acerca al terreno de juego se da cuenta que aún resta mucho para que esté en las condiciones óptimas para disputar un encuentro de fútbol y, si así fuese, rápidamente uno se da cuenta que el jugarse un partido podría, casi irremediablemente, tirar al trasto todo lo trabajado y esperado durante tantos meses.

Por eso, parece de lógica aplastante que si el mal sueño y la pesadilla ha durado tanto tiempo, ésta continúe una semana más y ya se buscan posibles alternativas para la disputa de un derbi que, en un principio se baraja la posibilidad de disputar en el campo de la Juventud de Jerez e, incluso en Chapín, gestiones que en un principio estaría llevando Fran Romero, primer teniente alcalde de la ciudad, con el propio portavoz del San Fernando, Manuel Gómez Fontao 'Noly'.

Por su parte, la delegada de Deportes, Maite Lebrero avanzó ayer que "el jueves tendré una reunión con la empresa que lleva la resiembra del terreno de juego y se verá si hay posibilidad, o no, de poder jugar el partido. Hay que esperar a esta reunión porque ellos son los entendidos y los que llevan el tema, pero los trabajadores que están realizando la actuación no aconsejan el disputar el encuentro, en primer lugar porque, aunque esté totalmente resembrado, forzar podría significar volver para atrás varios pasos, aunque serán los técnicos los que darán luz verde, o no, a esa posibilidad".

Noly también era claro al señalar que "no parece que vaya a ser posible que el campo esté en condiciones para el partido ante el Sanluqueño porque sería una pena el estar durante tanto tiempo sin campo y, por aprovecharlo en un partido, tengamos problemas los meses sucesivos. Todo hace indicar que aunque el césped este ya alto, el terreno estará muy blando y cargarlo con un partido puede ser altamente perjudicial para su futuro por lo que, si ya hemos estado tanto tiempo sin poder contar con el Bahía Sur, aguantar una jornada más puede servirnos para tener un buen terreno de juego toda la temporada".

"Lo que si parece factible -continuaba el mandamás del equipo isleño- es que Jerez sea la plaza donde juguemos el partido aunque, igualmente, habrá que ver las combinaciones de trenes disponibles, no tanto para la ida, como para la vuelta tras el partido que, aunque todavía no lo hemos acordado, se disputaría con horario de comienzo entre las seis o las siete de la tarde", enfatizaba. De la misma opinión era el entrenador, José Pérez Herrera: "cargar el campo con el partido nos puede suponer problemas en un futuro y por ello hay que actuar con la cabeza más que con el corazón y saber del perjuicio que acarrearíamos a nuestro terreno de juego. De todas maneras, aún quedan nueve días para el partido, pero no soy muy optimista en jugarlo en nuestro campo". Las palabras de las tres partes involucradas, hace presagiar que finalmente el primer derbi de la temporada no se pueda jugar en Bahía Sur.