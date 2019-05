Las opciones de ascenso del Rota crecen en los despachos

Las opciones de que el Rota ascienda a Tercera División, categoría a la que regresaría 20 años después, se han visto incrementadas al decretar el Comité Territorial de Competición que el Pozoblanco cometió alineación indebida en el encuentro que ganó en el campo del Peñarroya (0-1) en la 30ª jornada. El resultado del choque pasa a ser 3-0 para la escuadra local, pero no se le restan más puntos a la escuadra pozoalbense.

Esto implica un cambio muy importante en las plazas altas de la clasificación, que queda así: 1º Rota, 62 puntos; 2º At. Antoniano, 60; 3º Pozoblanco, 58; 4º At. Algabeño, 57; 5º At. Onubense, 57; 6º Castilleja, 56.

El equipo que entrena Romerito logrará ya el ascenso a categoría nacional si este domingo doblega al Pozoblanco en el duelo directo entre el líder y el tercer clasificado del grupo, pues suben los dos primeros. Con un empate no sería seguro aún, a no ser que le favorezcan los otros marcadores de la jornada, ya que varios empates múltiples a 63 puntos resultarían perjudiciales.

Con la idea de que el Alcalde Navarro Flores presente el mejor aspecto posible, la directiva verderona ha puesto precios populares a las entradas.