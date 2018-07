"El objetivo del equipo es la permanencia"

El Cádiz CF Virgili celebró en la mañana de ayer la presentación oficial de Miguel Gago como entrenador del primer equipo, en un acto celebrado en el Ramón de Carranza que contó con la presencia del director deportivo de la entidad gaditana de fútbol sala, Carlos León.

Para Carlos León, tener a Miguel Gago en el banquillo de la sección cadista de fútbol sala "es todo un honor porque se trata de un entrenador experimentado y que se ajusta a lo que estaba buscando el Cádiz CF Virgili desde el principio para el proyecto de la presente temporada en Segunda División B". "Es un técnico que comparte el objetivo del club, que es mantener la categoría sin renunciar a cotas mayores, pero ahora le toca trabajar y planificar la pretemporada y en mí personalmente y en mi figura como director deportivo tendrá siempre a una persona en la que apoyarse", añadió.

Por su parte, Miguel Gago llega al Cádiz CF Virgili "con la ilusión a tope porque veo que el club tiene una buena estructura detrás y grandes expectativas en cuanto a trabajo. Desde que se cerró mi incorporación llevo dos días trabajando con muchas ganas".

El técnico recordó su última temporada con el equipo gaditano en la categoría de bronce del fútbol sala nacional, en la que "hicimos un buen año, quedando quintos en liga, pero desafortunadamente el club tuvo que renunciar a la categoría y yo entendía que no debía estar ahí. Fue una decisión que en esos momentos era la mejor y luego se demostró que se acertó porque se recompuso el equipo y se hizo un equipo que logró el campeonato de Tercera".

En relación al objetivo marcado, Miguel Gago considera que "es lógico que desde el club nos fijemos el objetivo de la permanencia aunque yo soy ambicioso y me gustaría conseguir algo más, pero todo va a depender de lo que podamos firmar", apuntó. Comentó que "hay jugadores importantes que no van a poder continuar, pero soy consciente de que esto cambiará mucho de aquí a que comience la temporada".

Por último, tuvo un detalle con el Alchoyano, "al que estoy enormemente agradecido porque es un club señorial que ha dejado en mi corazón una huella enorme y que siempre estará ahí, al igual que el cariño que me llevo de toda la localidad de Alcalá. Han sido dos años donde me han demostrado muchísimos detalles y que siempre llevaré conmigo", así como ensalzó la labor de Nacho Arregui al frente del primer equipo, ya que "me está ayudando mucho y lo felicito por las dos temporadas que ha estado al frente del banquillo del primer equipo, y ahora tanto en lo personal con su familia y su criatura como en la nueva etapa que se le presenta dentro de la parcela deportiva del club le deseo lo mejor porque sus éxitos serán los nuestros".