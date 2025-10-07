Nuevo éxito para Elie Grzib en el Nacional sub-16

Elie Grzib, corredor de la Escuela de Atletismo Ciudad de Medina, que dirige el entrenador Manuel Camacho, se ha proclamado este pasado fin de semana campeón de España por comunidades autónomas sub-16 en la distancia de 600 metros, tras realizar una carrera de récord en la prueba.

La noticia, como no podía ser de otra manera, ha causado una gran satisfacción en el municipio que se ha alegrado y se siente orgulloso del nuevo éxito del corredor asidonense, y se han dado muchas muestras y felicitaciones por el éxito obtenido por el atleta.

El joven corredor asidonense recientemente fue reconocido junto a otros dos atletas, también del Ciudad de Medina, por parte de la Peña Cadista Manuel Irigoyen, en muestra de sus éxitos, compromiso y constancia en el atletismo.

Con este ya son tres los títulos de campeón de España representando a la escuela y en el equipo donde corre, además de poseer el récord español de 600 metros en categoría sub-16.

La Peña Cadista Manuel Irigoyen reconoció la trayectoria de Elie, seis veces campeón de Andalucía, dos veces campeón de España y récord nacional en varias disciplinas, desde el lanzamiento de jabalina hasta pruebas de velocidad y resistencia, su versatilidad y constancia son un orgullo para todos.

Del mismo modo se llevó el reconocimiento a Manuel Camacho, presidente y fundador de la escuela de atletismo. Su labor ha ido más allá de los triunfos personales, porque ha sembrado en muchos jóvenes la pasión por el atletismo. Además de sus logros en campeonatos andaluces y nacionales, su verdadero mérito está en el legado humano y deportivo que deja.