"A nivel nacional, la provincia ha estado mejor que ahora"

-hace unos días se celebró la asamblea general de la Gaditana. ¿Qué balance hace de la temporada pasada y cuáles son los objetivos para la que está a punto de comenzar?

-Tenemos que decir que el fútbol provincial goza de una buena salud. La temporada pasada se jugaron un total de 22.000 partidos entre competición y amistosos; tenemos 25.000 licencias y, en total, el fútbol provincial lo componen 32.000 personas contando con jugadores, técnicos, árbitros, directivos... Mover a tanta cantidad de personas todos los fines de semana tiene su trabajo. Afortunadamente contamos con un magnífico equipo de colaboradores y prácticamente el trabajo es rutinario porque todo rueda sobre la marcha. En cuanto a los objetivos, queremos incidir en la formación, la salud y también en el aspecto jurídico, porque creemos que hay un déficit de conocimiento de la actual reglamentación. Además, hay un tema que nos tiene muy preocupado como es el de la pedofilia. Hay que perseguirlo, estar muy vigilantes y controlar las redes sociales de los niños. Bien es verdad que hay elementos de control y solicitamos siempre un certificado de penales y también se creó la figura del Defensor del Menor en la Federación Andaluza. En nuestra página web hay una ventanita para denunciar estos casos y es totalmente anónimo.

-Siempre hay temas recurrentes, como el caso de la violencia contra los árbitros.

-Estamos satisfechos porque después de 25.000 partidos que se han organizado sólo ha habido una agresión a un árbitro; se ha mejorado muchísimo con respecto a años anteriores. El nivel del arbitraje también ha subido. Estamos continuamente dando clases de formación y de preparación física a lo largo de todo el año. Tenemos un colectivo de árbitros joven, 420 para 650 partidos semanales, por lo que hay que agradecerles el esfuerzo que hacen. Además, las sanciones son duras. La Federación Andaluza ha sido la primera que a nivel nacional descuenta puntos por actos graves y violentos. Somos pioneros también en expulsiones en categorías inferiores como alevines o benjamines, que es difícil que se dé, pero cuando ocurre no se sanciona al niño con partidos sino que se le pide una redacción que verse sobre deportividad y compañerismo.

-Otro asunto peliagudo: los amaños.

-Tenemos conocimiento de que existen pero una cosa es saber que los hay y otra demostrarlo, eso es lo complicado. Y no hablamos sólo en categorías profesionales, de Tercera para abajo también e incluso en categorías inferiores. Hay barbaridades. Nos llega el runrún pero lo difícil es demostrarlo.

-Aunque compete a la Española y a la Andaluza, hay un gran desconcierto con los descensos de Tercera a División de Honor. La Española dice que bajan cinco y la Andaluza, que de momento tres.

-Entiendo que tendrán que rectificarlo porque dos circulares no pueden quedar enfrentadas. Hay que intentar evitar quebraderos de cabeza para los clubes y para nosotros; los clubes tienen que tener claro antes de empezar la temporada quiénes son los que ascienden y los que descienden.

-¿Qué temporada espera para el fútbol sénior provincial?

-A nivel nacional, la provincia de Cádiz ha estado mejor que ahora. La crisis nos ha cogido a todos, ha habido problemas, pero creo que poco a poco se va remontando. En Tercera División hay equipos muy fuertes como Algeciras o los Xerez, con un potencial grande en cuanto a futbolistas y estoy seguro de que alguno se meterá en la fase de ascenso y tendrá ocasión de ascender. La temporada va a ser muy dura porque son 22 equipos, 42 jornadas y muchas entre semana, con lo que eso conlleva. Luego, en Segunda B, Balona, Sanluqueño y San Fernando confío en que se mantengan, que creo que sí aunque no será fácil porque la Segunda B es muy dura al igual que la Tercera. y En Segunda está el Cádiz, con el objetivo de mantenerse y si suena la flauta, que se meta en los 'play-off'.

-¿Cómo se ve desde Cádiz la coexistencia de los dos Xerez y además este año en la misma categoría?

-Hay ciudades pequeñas con dos equipos en la misma categoría, como por ejemplo Rota y Roteña y lo lógico es que se fusionaran para hacer un equipo fuerte. Se intentó en su momento y no salió. Pero en Jerez no debería haber problemas, es una ciudad con muchísimos habitantes, suficientes para que haya aficionados de los dos equipos, y lo que tienen que hacer es trabajar serios y subir lo más pronto posible.

-Pero, en ese sentido, el Xerez CD lo tiene más complicado por aquello de ser una sociedad anónima y el lastre económico que arrastra.

-Sí, el problema viene de la sociedad pero el lastre, federativamente hablando, ya no es tan grande como en temporadas anteriores. Yo creo que no tendrá problemas, va a hacer frente a la deuda, que no es tan grande como en años anteriores.

-¿Le gusta el sistema de ascenso de Primera Andaluza a División de Honor?

-Yo tampoco veo justo que sólo ascienda uno pero ya lo expliqué en la asamblea a los clubes: cuanto más se baje de categoría, más difícil son los ascensos. En Primera Andaluza sólo puede subir uno por cada provincia. Los clubes se quejaron y se buscó el nuevo formato, que da la oportunidad de luchar por ascender a cuatro equipos y, de hecho, el que quedó primero no terminó ascendiendo. A los clubes, en general, les ha gustado este nuevo sistema pero el día que no estén de acuerdo con el 'play-off' volveremos a la casilla de partida. Cuando los clubes nos piden algo a la Federación y vemos que no está fuera de la reglamentación y que no perjudica a nadie no hay motivos para negarlo.

-Me gustaría preguntarle también por el fútbol femenino, en auge en las últimas temporadas.

-En la provincia empezamos hace cinco años a promocionar el fútbol femenino y en este tiempo hemos triplicado el número de equipos. La temporada pasada, por primera vez hubo fútbol femenino en categoría alevín y cada año se va a más. Lo principal es trabajar desde la base. Tenemos a Teresa Mérida, que quedó campeona de Europa sub'17 con España y es un faro en el que se miran las demás. Pero no sólo en fútbol 11, sino también en fútbol sala y fútbol playa se ha avanzado y se ha dado un gran salto de calidad en estos últimos cinco años.