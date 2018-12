Sin idas ni venidas en el mercado invernal

Hubo un momento de la temporada en que la presión le pudo y los problemas le sobrepasaron. Por ese motivo decidió dar un paso al lado, apartarse de la primera fila, perder protagonismo. Pero nunca ha dejado de estar, desde la sombra. Es Manuel Gómez Fontao Noly. Él sigue contando de lleno en las decisiones que toma la entidad azulina en cuanto a materia institucional se refiere aunque, eso sí, en consenso con los que forman la directiva del San Fernando, concretamente la presidenta, Mari Ángeles Carrillo; el tesorero, Pedro Ramírez; y el gerente, Ángel Escalón, que son los que trabajan a diario, durante muchas horas, en la sede social del club.

"Era necesario un pasito al lado", afirma Noly, explicando que "estar todo el día y todos los días ahí me estaba llevando a una situación límite a nivel personal y era vital bajar un poco el ritmo, cargar las pilas y no ser el centro de la diana porque había muchas cosas que ya me afectaban a nivel personal".

Pero las cosas han cambiado y todo parece mucho más tranquilo, lo que se nota en el semblante de un Noly que sigue, continuamente, hablando sin cesar de su equipo, de los proyectos inmediatos, de los cantos de sirena que hay en torno a posibles idas y venidas en la plantilla isleña y del mercado de invierno.

"Nosotros vamos a seguir los que estamos y es muy complicado que haya idas o venidas, porque nuestra intención es darle continuidad al proyecto con los mismos jugadores que están en estos momentos", sentencia indicando que "es lógico que la temporada que está haciendo el San Fernando no esté cayendo en saco roto y es normal que haya interés por algún que otro jugador del primer equipo por parte de los equipos denominados grandes, pero nosotros tenemos claro que continuarán los que están y, por supuesto, ni se darán bajas ni habrá incorporaciones".

De todas formas, poderoso caballero es Don Dinero y "la única forma de que algún jugador se marche del San Fernando es pagando la cláusula de rescisión. Entonces no podríamos hacer nada y, lógicamente, ese dinero sería para fichar a otro jugador".

Habla con orgullo de lo que están haciendo los pupilos de José Pérez Herrera. "Es impresionante la temporada que están haciendo, solamente nos dan alegrías y eso nos permite no desfallecer a la hora de buscar los medios pertinentes para cumplir con nuestro objetivo. Si el de la plantilla es el de mantener la categoría, el nuestro es que los jugadores puedan cobrar todos los meses puntualmente. Creo que tan complicada es una cosa como la otra", señala en tono algo jocoso.

De todas maneras, "estamos muy agradecidos por las muestras de apoyo que recibimos a diario, pero estar en un club como el San Fernando desgasta una barbaridad por lo que no sabemos lo que haremos cuando termine la temporada", manifiesta ante la posibilidad de que cuando termine el presente curso los integrantes de la directiva tomen la determinación de terminar su mandato al frente del San Fernando CD.