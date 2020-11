Los menores de 16 años solo podrán practicar deporte desde las 18.00 si es al aire libre y sin contacto

La nueva rectificación de la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 8 de noviembre de 2020 que regula los niveles de alerta 3 y 4 por la crisis sanitaria establece que los menores de 16 años podrán realizar actividad física al aire libre en centros deportivos para deporte tanto federado como no a partir de las 18 horas "siempre que no se trate de deportes de contacto", eliminando la limitación establecida con anterioridad para los menores de 16 años.

Para el deporte federado de contacto, solo podrán realizar actividades y competiciones deportivas hasta las 18.00 horas los menores de 16 años, y desde esa hora y hasta las 22.00, hasta la categoría absoluta.

En cuanto al uso de mascarilla es obligatorio para practicar deporte no federado, siempre que no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros, tal y como puede verse en la imagen adjunta de la versión actualizada del protocolo para el deporte.

La orden original incluía entre las actividades esenciales "exceptuadas" de la limitación horaria de las 18 horas "los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre, siempre que no se trate de deportes de contacto y centros deportivos para la práctica del deporte federado en espacios deportivos cubiertos en categoría de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta". Sin embargo, en una primera corrección publicada el martes día 10 se establecía también como actividad exenta de la limitación horaria la práctica del deporte federado “en espacios deportivos cubiertos y al aire libre en categoría de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta”, mientras que para el deporte no federado solo se permitía en los centros deportivos al aire libre con las mismas limitaciones (que no se tratase de deportes de contacto) y para deportistas a partir de los 16 años".